Gıda fahiş fiyat denetimi

Eyüpsultan’da zabıta ekipleri, gıda ürünlerinde fahiş fiyat denetimi yaptı. Marketlerde ürünlerin raf fiyatları ve kasa fiyatları karşılaştırılıp, son kullanma tarihlerine bakıldı.

Eyüpsultan Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, ilçede genelinde temel ihtiyaç malzemeleri olan un şeker yağ çay gibi ürünlerin fahiş fiyatla satılıp satılmadığını yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde, belirlenen ürünlerin ilk önce raf fiyatlarına bakıldı. Daha sonra ürünlerin kasa fiyatları ile karşılaştırması yapıldı. Ardından ürünlerin daha önceki aylardaki giriş fiyatlarına bakılarak, şu anki fiyatları karşılaştırıldı. Yüzde 39 kar marjının yüzde 30’luk kar marjı sınırı göz önünde alınarak, satış fiyatları incelendi. Olumsuz bir durumun yaşandığında zabıta ekipleri tutanak tutulup ilçe ticaret müdürlüğüne bilgi veriliyor. Ayrıca denetimlerde hijyen ve sosyal mesafe kuralına uyulup uyumadığı da kontrol edildi.

“Fahiş fiyatla ilgili denetim yapıyoruz”

Olumsuz bir durum görürsek tutanak tutulup yetkili birimlere bildirildiğini belirten, Eyüpsultan Belediyesi zabıta komiseri Hasan Şahin, “Fahiş fiyatla ilgili bölgemiz dahilinde denetim yapıyoruz. Temel gıdalarda özelikle çay, şeker, sıvı yağ, süt, peynir, un, bu tür gıdalarımızın öncelikle fiyatına bakıyoruz. Fatura fiyatıyla satış fiyatının arasındaki orantıya yani kar marjının fahiş olmamasına, yüzde 30 kar marjını geçmemesine onun dışında bir önceki faturaları da talep ediyoruz. Mamulün bugün giriş fiyatı nedir, 1 ay evvel giriş fiyatı nedir diye aradaki farkı tespit edeceğiz. Tespitlerimizde usulsüz bir durum görürsek tutanakla il ticaret müdürlüğüne göndereceğiz. O kurumlarda gerekli yasal işlemleri yapacaklar. Onun dışında raf ve kasa fiyatlarını kontrol ediyoruz. Son kullanma tarihlerini kontrol ediyoruz” dedi.