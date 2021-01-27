Gıda fahiş fiyat denetimi

Eyüpsultan’da zabıta ekipleri, gıda ürünlerinde fahiş fiyat denetimi yaptı. Marketlerde ürünlerin raf fiyatları ve kasa fiyatları karşılaştırılıp, son kullanma tarihlerine bakıldı.
“Fahiş fiyatla ilgili denetim yapıyoruz”Olumsuz bir durum görürsek tutanak tutulup yetkili birimlere bildirildiğini belirten, Eyüpsultan Belediyesi zabıta komiseri Hasan Şahin, “Fahiş fiyatla ilgili bölgemiz dahilinde denetim yapıyoruz. Temel gıdalarda özelikle çay, şeker, sıvı yağ, süt, peynir, un, bu tür gıdalarımızın öncelikle fiyatına bakıyoruz. Fatura fiyatıyla satış fiyatının arasındaki orantıya yani kar marjının fahiş olmamasına, yüzde 30 kar marjını geçmemesine onun dışında bir önceki faturaları da talep ediyoruz. Mamulün bugün giriş fiyatı nedir, 1 ay evvel giriş fiyatı nedir diye aradaki farkı tespit edeceğiz. Tespitlerimizde usulsüz bir durum görürsek tutanakla il ticaret müdürlüğüne göndereceğiz. O kurumlarda gerekli yasal işlemleri yapacaklar. Onun dışında raf ve kasa fiyatlarını kontrol ediyoruz. Son kullanma tarihlerini kontrol ediyoruz” dedi.