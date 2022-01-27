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Göktürk Tabiat Parkı’nda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

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Eyüpsultan ilçesine bağlı Göktürk Tabiat Parkı beyaza büründü. Havadan görüntülenen parkta, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Göktürk Tabiat Parkı’nda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
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Eyüpsultan ilçesine bağlı Göktürk Tabiat Parkı beyaza büründü. Havadan görüntülenen parkta, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul’da etkili olan kar yağışı sonrası birçok ilçe beyaza büründü. Eyüpsultan ilçesine bağlı Göktürk Tabiat Parkı’nda ise kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu. Göktürk Tabiat Parkı’nda ortaya çıkan eşsiz manzara havadan drone ile görüntülendi.

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Parka gelen vatandaşlar, hem karın hem de manzaranın keyfini çıkardı. Arkadaşlarıyla birlikte parka gelen 18 yaşındaki Hasan Başer Bayazıt vatandaşların bu manzarayı görmesi gerektiğini ifade ederek, "Buraya 5 yıl önce taşındım. Bayadır geliyorum. Çok güzel burası. Arkadaşlarımla sürekli buraya geliyoruz. Çay kahve içip sohbet etmek için çok güzel bir yer. İnsanların buraya gelip görmesini tavsiye ediyorum. Yazın da burası çok güzel oluyor. Çiçekler açıyor. Yazın da gelip görmeliler" diye konuştu.

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