Gönüllülük faaliyetlerinde bir yılda 4 bini aşkın çocuğa ulaşıldı

Kibar Grubu, çalışanlarının sosyal sorumluluk faaliyetlerini tek çatı altında topladığı Kibar Gönüllüleri oluşumunun çalışmalarını raporladı. Kibar Gönüllüleri odağına eğitim ve çocuk konularını alarak, bir yılda 4 bini aşkın çocuğa ulaştı.
Grupta görev yapan 542 gönüllü, düzenledikleri 25 etkinlikte 4 binden fazla çocuğun hayatında fark oluşturdu. Kültür gezileri, çocuk tiyatroları, meslek tanıtım günleri, geri dönüşüm etkinliği, bilişim etkinlikleri gibi çocuklara hem öğreten hem de onları eğlendiren ve ufuklarını açan etkinliklerin yanı sıra, okulların fiziki ihtiyaçlarının giderilmesi, sıraların ve spor salonlarının iyileştirilmesi, kütüphane ve zeka oyunları odalarının kurulması gibi tadilat ve onarım gerektiren projeler de bizzat bu gönüllüler tarafından yapıldığı aktarıldı.