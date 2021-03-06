Görkem Uludüz'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Paylaşımı

'Biliyorsunuz ki aynı cümleleri daha önce de kurmuştum ve kurmaya da devam ediyorum. Kimi insanlar vardır hayatımızda, hakları asla ödenemez! Hayatın akışı içerisinde unuttuğumuz, yeri geldiğinde kıymetini bilemediğimiz! Öyle bir insan düşünün ki, kahramandır o! Yeri gelir eş, yeri gelir dost, yeri gelir dert ortağı olur hayatımıza! Öyle bir insan düşünün ki, yeri gelir annedir o. Varoluşumuzun temelini oluşturur, en kötü anlarımızda sığınacak tek kucaktır hayatımız boyunca! Öyle bir insan düşünün ki,

fedakardir o! Yeri gelir sırtında cephane taşımıştır, yedi düvele göğüs germiştir vatanı için! Zordur bu topraklarda kadın olmak... Karşılığını alamadığın sevgiler, fedakârlıklar... Kıymetinizi daha iyi anlayıp, varlığınızın en büyük hediyemiz olduğunu idrak ettiğimiz yarınlar olması temennisi ile... Başta annem olmak üzere, tüm fedakâr ve kahraman kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım.'

Şöhretler Sahada Kadın Futbolu yoğun ilgi görmeye devam ediyor

Öte yandan 'Görkem Uludüz ile Şöhretler Sahada' programı geçtiğimiz hafta yeni sezon ilk bölümü ile yoğun ilgi gördü.

Özellikle kadın futbolunu takip eden sporserverleri ekran başına kilitleyen program, yüksek reyting oranlarının yanı sıra sosyal medyada da geniş yer buldu. Sonuçları değerlendiren programın yapımcısı Görkem Uludüz memnuniyetini dile getirirken, programın tüm izleyici ve destekleyenlerine bir kez daha teşekkür etti. Her cumartesi akşamı saat 18:00 de TV 8,5 ekranlarında yer alan 'Görkem Uludüz ile Şöhretler Sahada', bu hafta da başa baş mücadelelere sahne oluyor.