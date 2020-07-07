Görkem Uludüz ile Şöhretler Sahada TV’ye taşındı

’Görkem Uludüz ile Şöhretler Sahada’ TV’de yayın hayatına başladı.
Renkli görüntülere sahne olan turnuvanın ilk bölümüyle ilgili değerlendirmelerde bulunan yapımcı Görkem Uludüz, "Bu yıl Mart ayında yola çıktığımız projemizde ulusal bir TV kanalında yayın hayatına başlamak hepimizi gururlandırdı. Yaşadığım mutluluğu kelimelerle ifade edemem. Böyle önemli bir konuya dikkat çekmek istediğimiz turnuvamızda yaşadığımız güzellikleri geniş kitlerlere ulaştırmak istedik. Başta futbolcular ve emeği geçen tüm ekibim olmak üzere, bize yoğun ilgi gösteren ve yakından takip eden tüm izleyicilerimize teşekkür ederim." şeklinde konuştu.