Görme engelli arkadaşının gözü oldu

8-14 Kasım Dünya Çocuk Kitapları Haftasında 8 yaşındaki Miray görme engelli arkadaşı Harun’un Braille Alfabesi ile okuduğu kitaptaki resimleri ona betimleyerek anlattı. İki çocuğun herkese örnek olan o anları yüreklere dokundu.

8 -14 Kasım Dünya Çocuk Kitapları Haftası’nda Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda “Gözüm Olur Musun” Projesi başladı. Bu kapsamda saraya gelen çocuklar görme engelli arkadaşlarının Braille Alfabesi ile okuduğu kitaplardaki görselleri betimleyerek onlara anlattı. Sarayda konuşma terapisi eğitimleri alan ve söyleyemediği harfleri telaffuz edebilmeye başlayan 8 yaşındaki Miray Buğlem Avcı da 11 yaşında görme engelli Harun Bozkuş’a Braille Alfabesi ile okuduğu kitapların resimlerini betimledi. Arkadaşının Braille Alfabesinden okuduğu kitabın aynısını önüne koyan ve buradan onu takip eden Miray, hem arkadaşının eksiklerini söyledi, hem de göremediği gözü oldu. Çocukların empati duygusunu geliştirirken bir yandan da arkadaşlıklar edinmesini sağlayan projeye katılarak “engel yok” mesajı veren iki çocuk yüreklere de dokundu. 8-14 yaş aralığındaki çocukların katılabileceği proje önümüzdeki günlerde de devam edecek.

“Miray, Harun’a betimleyerek adeta bir göz oldu”

İki çocuğun gerçekleştirdiği etkinliğin herkese örnek olması gerektiğini ifade eden Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda yer alan kütüphanede çalışan Mustafa Gürses, “Bu hafta bildiğiniz gibi Dünya Çocuk Kitapları Haftası ve bu hafta dolayısıyla biz de “Gözüm Olur Musun” adında bir etkinlik düzenledik. Görme engelli Harun, diğeri de Miray Buğlem iki tane arkadaşımız aynı kitabı okuyor. Miray daha önceden engelliler sarayına konuşma terapistine geldi. Harun da bizim öğrencimizdi bu arkadaşlarımız aynı kitabı Braille ve Latin alfabesinden okumalarını istedik etkinlik dolasıyla. Harun kabartma alfabesiyle aynı kitabı okurken Miray da görsel olarak Latin alfabesinde olan kitabı okudu. Etkinliğimizin neticesinde de Miray arkadaşımız o görsel, Harun’un göremediği resimleri Harun’a betimleyerek adeta bir göz oldu” ifadelerini kullandı.

“Görme engelli, resimleri ona betimliyorum”

Görme engelli arkadaşı Braille Alfabesi ile hazırlanan kitabı okurken, kitaptaki resimleri betimleyen 8 yaşındaki Miray Buğlem Avcı, “Burada dil terapistine gidiyordum, dört tane harfi söyleyemiyordum. İkinci sınıf öğrencisiyim. Görme engelli bir arkadaşa kitap okuyorum. Ben dinliyorum, yanlışlarını düzeltiyorum. Onun kitabında resimler olmadığı için ben o resimleri ona betimliyorum” şeklinde konuştu.

“Çok güzel bir his”

Bu tarz etkinliklerin insanların birbirini anlaması için çok güzel çalışmalar olduğunu ifade eden 11 yaşındaki görme engelli Harun Bozkuş, “Buraya gelmemin sebebi Miray, bana kitabın içindeki resimleri anlatıyor ve yanlışlarımı düzeltiyordu. Miray bana bu resimleri betimlediği, ben de resimleri göremediğim için hayal dünyamda onları canlandırabiliyorum. Bu çok güzel bir his” ifadelerini kullandı.