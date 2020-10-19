Görme engelli bireyler farkındalık için pedal çevirdi

Dünya Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü kapsamında bisiklet turu düzenlendi. "Asıl Körlük Cehalettir" sloganıyla düzenlenen etkinlikte görme engelli bireyler, gönüllü bisikletçilerin kaptanlığında tandem denilen iki kişilik bisiklette artçı olarak pedal çevirdi.

Barikat Sanat Atölyesi Derneği ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi işbirliğiyle organize edilen Beyaz Baston Körler Bisiklet Turuna UNESCO, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Avcılar Belediyesi, İstanbul Ulaşım A.Ş. destek verdi. Engelli bireyler Şişli’den başlayarak, Avcılar’a kadar gönüllü bisikletçilerle birlikte tandem denilen ikili bisikletlerle pedal çevirdi. Yaklaşık 3 saat süren yolculuk Avcılar sahilinde son buldu.

“Engelli Yaşam Merkezimizin yüzde 95’i tamamlandı”

Engelli bireyler için belediye olarak önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Avcılar Belediyesi Meclis Üyesi ve Engelliler Komisyonu Başkanı Tuncay Gündüz, “Erişilebilir bir Avcılar oluşturmak istedik. Bununla beraber yola çıktık. Özellikle engelli bireyler için güzel çalışmalar yapıyoruz. Çalışmalarımızla belediyecilikte örnek teşkil edeceğiz. Güzel bir Engelli Yaşam Merkezi yapıyoruz. Yüzde 95’i tamamlandı. Umarız ki açılışımız 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne yetişecektir” dedi.

“Bu dünyayı birlikte yaşamaya uygun hale getirmeliyiz”

Görme engelli bireyler ile ilgili bir farkındalık ortaya koymuş olmaktan son derece mutlu olduklarını ifade eden İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Perihan Eren Bana, “27 görme engelli birey Şişli’den başlayarak, Avcılar’a kadar gönüllü bisikletçilerimizle birlikte tandem denilen ikili bisikletlerle pedal çevirdiler. Yaklaşık 3 saat süren yolculuğumuz Avcılar sahilinde sonlandı. Etkinlik sonunda bir de onlara beyaz baston hediye ettik. Oldukça keyifli bir etkinlikti. Yolda gelirken insanların katılımından, bizleri selamlamalarından ve görme engelli bireyler ile ilgili bir farkındalık ortaya koymuş olmaktan son derece mutluyuz. Onların yanında olmak bizim için erdem değil, insan olmamızın bir gereğidir. Onların biraz daha farkında olmamız gerekiyor. Standartlarımızı onlara uygun hale getirmemiz lazım. Evrensel standartları uygulayarak, onları kucaklıyor olmamız ve bu dünyayı birlikte yaşamaya uygun hale getirmemiz gerekiyor” dedi.

“Dezavantajlı bireye acıyarak bakmak vidan değil, vicdansızlıktır”

Engelli bireylerin yalnız onlara özel olan günlerde değil, tüm zamanlarda hayatın içinde olması gerektiğini belirten Barikat Sanat Atölyesi Derneği Başkanı Hüseyin Nacar,”Onlar için farkındalık bir güne sığdırılmamalı. Biz de bu konudaki yanlış algıları ortadan kaldırmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak için bu etkinliği gerçekleştirdik. Onlar bana göre engelli değil, dezavantajlı insanlardır. O dezavantajları avantaja çevirmek için sanatla, sporla onların sesini duyurmalıyız. Bir dezavantajlı bireye acıyarak bakmak vidan değil, vicdansızlıktır. Onları farkında olmadan toplumun dışına itiyoruz. Bu da onları daha çok içe kapanık yapıyor. Ancak kendiyle barışık ve durumunu aşmış olanlar hayata karışabiliyor. Her vatandaşın görevi bu bireyler için toplumu bilinçlendirmektir” diye konuştu.

“Bu tür etkinliklerin sıklıkla yapılmalı”

Görme Engelli sporcu Av. Ali Çavdarlı ise engelliler için sivil toplum örgütlerinin büyük önem taşıdığını söyleyerek şu ifadelerde bulundu: “Bütün engelli hakları sivil toplum örgütlerinin kararlı mücadelesiyle kazanılır. Toplumda engelli bireye farkındalık oluşturmak için bu tür etkinliklerin sıklıkla yapılması gerekiyor. Biz de bu programla bunu amaçladık. Bisiklet tercih ettik çünkü pandemiden sonra anlaşıldı ki bisiklet önemli bir ulaşım aracıdır. Esasında kentlerde hem trafik sorununa hem de egzozdan kaynaklanan hava kirliğine de dikkat çekmek istedik” şeklinde konuştu.

Etkinliğin sonunda görme engelli bisikletçi sporculara beyaz baston hediye edildi.