Güneşi gören İstanbullular kısıtlamada Caddebostan sahiline akın etti

Korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen sıcak havayı fırsat bilen İstanbullular Caddebostan sahiline koştu. Caddebostan sahilindeki yoğunluk havadan görüntülendi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, Kadıköy’de sıcak havayı fırsat bilen İstanbullular kısıtlamayı ihlal ederek Caddebostan sahiline geldi. Sahile gelenlerden bazıları spor yapıp, bisiklete bindi. Bazı vatandaşlar ise sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak banklara oturup sohbet etti. Bazıları evcil hayvanlarını denizde serinletirken, bazı vatandaşlar ise fotoğraf çekildi. Sahildeki kalabalık drone ile havadan görüntülendi.

Özel çocuğuyla sahile gelen Süreyya Çetin, “Benim oğlum otizm hastası olduğu için izinli bir şekilde sahile getirdik. Biz özel çocuklu aileler olarak bıktık usandık. Benim çocuğum Emir 9 aydır özel eğitimine gidemiyor. Sokağa çıkartamaz olduk. Çocuğumda korkular oluşmaya başladı. Özel ailelerin en sıkıntılı dönemi, biz virüsten korkuyoruz. Bize bir şey olursa çocuklarımıza bakacak kimse yok” dedi.

"Her şeyi devletten beklememek lazım"

Kurallar konusunda her şeyin devletten beklenilmemesi gerektiğini ifade eden Çetin, “Caddebostan sahil, parklar her yer inanılmaz kalabalık, insanlarımız kurallar konusunda çok gevşek olmaya başladı. Her şeyi devletten beklemeyelim, biraz kendimiz çabalayalım. Biliyoruz ki bir virüs var. Gözle görmediğimiz için neden inanmıyoruz. Yani birisinin ailesinden biri hayatını kaybedince mi inanacağız. Devlet nereye kadar yetişebilir. Caddebostan sahilde kahve içen, çay içen, sohbet eden, motosikletleriyle yarış yapanlar da var. Her şey var diyebilirim“ diye konuştu.