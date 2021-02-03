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Güneşli havada vatandaşlar Taksim Meydanı’na akın etti

Taksim’de oluşan kalabalık pes dedirtti. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar Taksim’e akın ederken sosyal mesafe unutuldu.

Güneşli havada vatandaşlar Taksim Meydanı’na akın etti
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Taksim’de oluşan kalabalık pes dedirtti. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar Taksim’e akın ederken sosyal mesafe unutuldu.

İstanbul’da vatandaşlar sıcak ve güneşli havayla birlikte Taksim Meydanı’na akın etti. Vatandaşlar, uzmanların ve yetkililerin virüse karşı uyarılarına ise aldırış etmedi. Taksim ve İstiklal Caddesi’nin pandemi öncesindeki gibi kalabalık olması pes dedirtti. İstiklal Caddesi’nde adeta adım atacak yer kalmazken korona virüs kuralları hiçe sayıldı. Meydandaki oturma yerlerinde vatandaşların sosyal mesafeye uymadığı görüldü. Ayakta yemek yiyen vatandaşlar da mesafeyi hiçe sayarak yan yana yemek yedi.
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