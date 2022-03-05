banner4556

Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar İstiklal Caddesi’ne akın etti

banner4664

İstanbul’da soğuk havanın etkisini yavaş yavaş yitirmesiyle birlikte İstiklal Caddesi eski kalabalık günlerine geri döndü. Güneşi gören İstanbullular ve turistler İstiklal Caddesi’ne akın etti.

Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar İstiklal Caddesi’ne akın etti
banner4582
banner4336

İstanbul’da soğuk havanın etkisini yavaş yavaş yitirmesiyle birlikte İstiklal Caddesi eski kalabalık günlerine geri döndü. Güneşi gören İstanbullular ve turistler İstiklal Caddesi’ne akın etti.

İstanbul’da etkili olan soğuk havanın ardından sıcak havanın kendini göstermesiyle birlikte vatandaşlar megakentin turistik alanlarını doldurmaya başladı. Korona virüs önlemleri kapsamında uygulanan açık havada maske zorunluluğu uygulamasının kaldırılmasının ardından bazı vatandaşların maskeli bazı vatandaşların maskesiz olarak alanda gezdiği görüldü. Caddeye akın eden çok sayıda vatandaş, sıcak havanın tadını çıkardı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Fenerbahçe’den hakem atamasına eleştiri: "Endişeliyiz"
Fenerbahçe’den hakem atamasına eleştiri: "Endişeliyiz"
  1. SPOR

banner3841

banner4665

banner4577

banner4349

banner4666