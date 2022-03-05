Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar İstiklal Caddesi’ne akın etti

İstanbul’da soğuk havanın etkisini yavaş yavaş yitirmesiyle birlikte İstiklal Caddesi eski kalabalık günlerine geri döndü. Güneşi gören İstanbullular ve turistler İstiklal Caddesi’ne akın etti.

İstanbul’da etkili olan soğuk havanın ardından sıcak havanın kendini göstermesiyle birlikte vatandaşlar megakentin turistik alanlarını doldurmaya başladı. Korona virüs önlemleri kapsamında uygulanan açık havada maske zorunluluğu uygulamasının kaldırılmasının ardından bazı vatandaşların maskeli bazı vatandaşların maskesiz olarak alanda gezdiği görüldü. Caddeye akın eden çok sayıda vatandaş, sıcak havanın tadını çıkardı.