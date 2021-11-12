Güngören Belediyesi üniversite öğrencilerinin hesabına biner lira burs yatırdı

Güngören Belediyesi, geçtiğimiz ay duyurduğu üniversiteyi yeni kazanan öğrencilere bin TL’lik destek bursuna başvurarak hak kazanan 367 öğrencinin hesaplarına biner TL’lik bursları yatırdı.

Güngören Belediyesi, bu yıl ilk kez üniversiteli olan gençlere yönelik başlattığı eğitim yardım desteği hesaplara yatırıldı. Geçtiğimiz ay Güngören’de ikamet eden ve üniversiteyi kazanan öğrencilere ‘Sosyal Destek Yardım’ projesiyle bin TL’lik yardım yapılacağı duyuruldu. Üniversitelerde lisans programlarında örgün öğretime yerleşen öğrenciler, belirlenen şartlar altında ve süre içinde başvurularını tamamladı. Yapılan incelemeler sonucunda 367 öğrenci bin TL’lik burstan faydalanmaya hak kazandı. Eğitim desteğini almaya hak kazanan 367 öğrencinin biner TL’lik bursları başvuru sırasında beyan ettikleri banka hesaplarına yatırıldı.

Belediye Başkanı Bünyamin Demir, "Bu yıl üniversiteyi kazanarak eğitim desteğimize başvuran 367 öğrencimize biner TL’lik bursları hesaplarına yatırıldı. Eğitime verdiğimiz desteği her gün daha da artırarak gençlerimizin başarısına katkıda bulunmaya devam edeceğiz" dedi.