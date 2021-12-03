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Güngören’de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü unutulmadı

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Güngören Belediye Başkanı Demir, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde ilçede ikamet eden engelli bireyler ve aileleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Güngören’de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü unutulmadı
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Güngören Belediye Başkanı Demir, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde ilçede ikamet eden engelli bireyler ve aileleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Güngören Belediyesi tarafından Genç Osman Kültür Merkezi’nde kahvaltı programı düzenlendi. Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir’in katılımıyla gerçekleştirilen kahvaltı programına yaklaşık 100 engelli birey ile aileleri katıldı.

Programda konuşan Başkan Demir, Türkiye’de son yıllarda engellilere yönelik önemli adımların atıldığını belirterek, “Bu anlamlı günde hep birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizler sizler için her an çalışmaya devam ediyoruz. Hayatlarınıza en hızlı şekilde dokunmayı amaçlıyoruz. Sizlerin hayatın içinde ihtiyaçlarınıza en kolay nasıl ulaşabilirsiniz diye durmadan çalışıyoruz. Bizler sizlerin yanında bir gün değil her gün varız, var olmaya da devam edeceğiz. Katılım gerçekleştiren bütün dostlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

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