Güngörenliler 15 Temmuz’da sabaha kadar demokrasi nöbeti tuttu

Güngören Belediyesi’nin 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıl dönümünde düzenlediği etkinlikler kapsamında ilçe sakinleri sabaha kadar nöbet tuttu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında Güngören Belediyesi önünde toplanan vatandaşlar, mehter takımı ile 15 Temmuz Şehitler Parkı’na yürüdü. Yürüyüşte vatandaşlara Güngören Kaymakamı Zeyit Şener ile Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir de eşlik etti.

Haznedar Mahallesi’nde bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda hazırlanan etkinlik alanına ulaşan kalabalık, şehitler anısına hazırlanan sergi alanına çiçekler bıraktı. Ardından şehitler için Kuran-ı Kerim tilaveti okundu. Çeşitli etkinliklerin yapıldığı alanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ulusa sesleniş konuşmasının ardından kahramanlık türküleri sahnelendi. Alanda bulunan Güngörenliler ile Başkan Demir, sabaha kadar şehitler için saygı ve demokrasi nöbeti tuttu.