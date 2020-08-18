Gurbetçi çift Türkiye’deki tedavi sayesinde çocuk sahibi oldu

Almanya’da yaşayan Çobanoğlu çifti bebek hasretlerine Türkiye’de son verdi.
Almanya’da doğup büyüyen Ayşe Nur- Ali Çobanoğlu çifti 2010 yılında dünya evine girdi. Ailelerini genişletmek ve çocuk sahibi olmak tek istekleriydi fakat hayatları planladıkları gibi ilerlemedi. Doğal yollarla çocuk sahibi olamayan çift Almanya’da 2 kez aşılama ve 3 kez tüp bebek tedavisi görmesine rağmen bebek sahibi olamadı.
“Başarı için en önemli koşul embriyoların etkin dondurulması ve çözülmesi”
Embriyoların dondurularak saklanması ve istenildiğinde çözülerek bebek sahibi olmak amacı ile kullanılmasının 20 yılı aşkın süredir dünya genelindeki rutin tüp bebek tedavilerinde kullanılan bir yöntem olduğunu, ülkemizde de uygulanan bu yöntem sayesinde doğan çok sayıda sağlıklı bebeğin olduğunu belirten Op. Dr. Güvenç Karlıkaya; Çobanoğlu çiftine yönelik uyguladığı tedaviyle ilgili şunları söyledi:
“Genç çiftimiz 2016 yılında bize başvurduklarında 6 yıldır çocuk sahibi olamadıklarını ve bunun nedeninin şiddetli sperm problemi olduğunu gördük. Yaptığım muayene ve tetkikler sonucunda genç anne adayının gebe kalmasını engelleyebilecek ciddi bir sorunun olmadığını gördüm. Daha önce Almanya’da yapılmış tedavilerinin başarısız olmasını açıklayabilecek nedenler öncelikle araştırıldı, rahim değerlendirildi; gebeliği etkileyebilecek genetik testler, pıhtılaşma testleri, hormonlar ve immünolojik testler detaylıca araştırıldı. Buralarda bir soruna rastlanmadı ve ayrıca Ayşe Nur hanımın yumurta kapasitesinin oldukça iyi olduğunu görmek beni daha da umutlandırdı. Böyle durumlarda sperm sayısı çok kısıtlı bile olsa laboratuvarda mikroenjeksiyon için dikkatli bir sperm seçimi (ki bu vakada IMSI metodu kullanıldı), iyi bir yumurta takibi ile yeterli sayıda ve kalitede yumurta elde edilmesi başarının anahtarı olmaktadır. Bunun yanında biliyoruz ki özellikle şiddetli sperm problemi olgularında embriyoların blastokist aşamasına kadar sağlıklı büyümeleri sağlamak ve blastokist transferi yapabilmek gebelik şansını arttıran en önemli faktördür. Çiftimize yaptığımız tüp bebek tedavisinde geliştirdiğimiz blastokistleri dondurduk. Daha sonra ilk yaptığımız blastokist transferi sonrası gebelik oluştu ve ailemiz Eslem’e kavuştu. 2019 yılında diğer blastokistlerde başarılı bir şekilde çözülüp transfer edildi ve ikiz gebelik ve doğum gerçekleşti.”