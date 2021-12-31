Gürpınar Su Ürünleri Halinde 6 ton balığa el konuldu

Gürpınar Su Ürünleri Halinde yapılan denetimde yaklaşık 6 ton ağırlığında balığa ürünlerine el konuldu. 5 kişiye de İdari Para Cezası uygulandı.

Gürpınar Su Ürünleri Halinde dün boy yasağı denetimi yapıldı. Denetime İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Görevlileri’nin yanı sıra, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Gürpınar Karakol Komutanlığı personelleri, İBB Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği personelleri katıldı. Denetimde, boy yasağına aykırı avlanan yaklaşık 6 ton ağırlığındaki 49 kutu İstavrit, 85 kutu Lüfer, 3 kutu Tekir, 249 kutu/kasa Mezgit balığına el konuldu. 5 kişiye de İdari Para Cezası uygulandı.