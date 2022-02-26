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Gürsu’nun muhtarları mahallelerinin ihtiyaçlarını anlattı

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Gürsu’nun gelişimi, mahalle muhtarlarının katılımıyla düzenlenen toplantıda değerlendirildi.

Gürsu’nun muhtarları mahallelerinin ihtiyaçlarını anlattı
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Gürsu’nun gelişimi, mahalle muhtarlarının katılımıyla düzenlenen toplantıda değerlendirildi.

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Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Gürsu İlçe Jandarma Komutanı Ali Okan ve Gürsu mahalle muhtarlarının katılımıyla düzenlenen toplantıda, ilçenin ihtiyaçları konusunda istişarelerde bulunuldu.

Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz, Gürsu’nun gelişiminde muhtarların çabalarının önemine vurgu yaparak, ilçenin gelişimi için el birliğiyle çalışan tüm kurumlara ve muhtarlara emekleri için teşekkür etti.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Hemşehrilerimizin beklentilerini en yakından takip eden muhtarlarımızın fikirleri bizler için çok önemli. Gürsu’muzun gelişimi için hayata geçirdiğimiz tüm projelerimizde ortak aklın süzgecinden geçirerek gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimizde, muhtarlarımızdan aldığımız öneri ve talepler çok değerli. Muhtarlarımızla yaptığımız toplantıda, tüm mahallelerimizde ihtiyaç duyulan konular, hemşehrilerimizin talepleri ve acil halledilmesi gereken hizmetler üzerine konuştuk. İlçemizin gelişiminde verdikleri emekler için tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum “ dedi.

Gürsu Kaymakamlığı’nca düzenlenen toplantıda, Gürsu’nun çağdaş kent kimliğiyle gelişiminde öncelikli hayata geçirilmesi gereken hizmetler hakkında istişarelerde bulunuldu ve güvenlik konuları görüşüldü.

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