Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, SİHA’ların gizli gücünü açıkladı

İstanbul Tuzla’da düzenlenen 4. Kitap Fuarı’na konuk olan Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, göklerde tarih yazan SİHA’ları anlatarak, “Gökyüzünde uçan SİHA’ları karıştırabilmek için yerden, havadan, uydudan binlerce kafa karıştırıcı mesaj gönderiliyor. Bildiğiniz hackerlar var ya bilgisayarlarınızı ele geçiriyorlar. O bilgisayarı havada kilitlemek için uğraşıyorlar. İşte onu geçiremeyecek yazılım, SİHA’nın aslında gizli gücüdür” dedi.

Tuzla Belediyesi tarafından organize edilen 4. Kitap Fuarı kapılarını kitapseverlere açtı. ’Aşk ile Oku’ temasıyla düzenlenen fuar, 21 Kasım tarihine kadar Tuzla Marina’da devam edecek. Binlerce kitabın bulunduğu fuarda 150 yayınevi, 700’ün üzerinde imza günü, 40’ın üzerinde söyleşi, canlı performanslar, atölyeler ve kitap kafe yer alıyor. Fuara konuk olan Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, katıldığı seminerde göklerde tarih yazan SİHA’lar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Mete Yarar, “Gökyüzünde uçan SİHA’ları karıştırabilmek için yerden, havadan, uydudan binlerce kafa karıştırıcı mesaj gönderiliyor. Bildiğiniz hackerlar var ya bilgisayarlarınızı ele geçiriyorlar. O bilgisayarı havada kilitlemek için uğraşıyorlar. İşte onu geçiremeyecek yazılım, SİHA’nın aslında gizli gücüdür. Uçak değil, uçması değil. Her şeyi uçurursun, önemli olan SİHA’ları havada ele geçiremeyecek kadar büyük bir yazılım ile koruyabilmektir. Size basit bir örnek vereyim. SİHA’ya yerden gönderilen radarların gücünü herhangi bir kişiye göndersem anında kanser olursunuz. O kadar güçlü karşı koyuyor. İşte onun içerisindeki yazılımlar, teknolojiler aslında bilmediğimiz tarafı. Bir de onları görebilseniz, onlar hakkında verilere sahip olabilseniz ben insanların kendi ülkesi ile çok gurur duyacaklarını düşünüyorum” dedi.

“Ben fuarlara kitap imzalamak için bakmıyorum”

Mete Yarar, “2019 yılından beri pandemi dolayısıyla fuarlar yapılamıyordu. Kitap fuarları özellikle bizim için çok önemli. Ben fuarlara kitap imzalamak için bakmıyorum. Bizim bugüne kadar konuştuklarımızın geri dönüşünü gördüğüm yerlerden bir tanesidir. Birebir konuşmak, birebir dokunmak bizler için önemli veriler oluşturuyor. Ben çok teşekkür ediyorum. Bugün Tuzla’ya çağırdınız. Bugün söylemişimizde gençlerle birlikte sohbet ederken Türkiye’nin savunma sanayiinde geldiği noktayı anlatmaya çalıştım. Anlatırken şu tabiri kullandım, uçan tarafına baktığımız zaman hiçbir şey görmüyorsunuz. Onun içindeki teknoloji uçmasından çok daha değerlidir. Dünyada uçabilen bir sürü SİHA var. Ama görev ifa şartlarını yerine getirebilen SİHA’lar da önemlidir. Onun içindeki dehalar, inşallah bir gün Türk toplumuna doğru anlatılır ve övünmeye başlarız” diye konuştu.