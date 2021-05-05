Haberciler Bağcılarlıları sahura kaldırdı

Bağcılar Belediyesi’nin Ramazan nostaljisini yaşattığı “Sahur Devriyesi” kapanış programını Gazeteci-yazar Cem Küçük ve haber spikeri Mehmet Aydın’la birlikte yaptı. Feslerini giyen haberci konuklar, davul çalıp sahura kaldırdıkları vatandaşlarla hem sohbet etti hem de onlara sıcak pide ikram etti.

Bağcılar Belediyesi tarafından eski Ramazanlar tadında hazırlanan nostalji programı “Sahur Devriyesi” 22 mahalledeki gezisini tamamladı. Her gece ünlü bir ismi ağırlayan etkinliğin son konukları ise Gazeteci-yazar Cem Küçük ile haber spikeri Mehmet Aydın oldu. İki haberci isim Yavuz Selim Mahallesi’nde ilçe sakinleriyle buluştu. Sokakta bir süre dolaşarak kendilerini karşılayan vatandaşlarla sohbet eden konuklar daha sonra başlarına feslerini takıp davulu eline aldı. Küçük ve Aydın çaldıkları davul sesiyle mahalle sakinlerini sahura kaldırdı. Bu sırada sepetlerini salanlara sıcak pide de ikram edildi.

Geleneklerimize, göreneklerimize sahip çıkacağız

Sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınlanan programa Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da telefonla bağlandı. Teşriflerinden dolayı ünlü isimlere teşekkür eden Çağırıcı, “26 yıldır Bağcılar’da Ramazan’ı yaptığımız sosyal, kültürel etkinliklerle hemşehrilerimizle birlikte yaşıyoruz. Güzellikler dostlar olunca daha güzel oluyor” dedi.

Bu ortamı özlediğini söyleyen Küçük, “Çok güzel bir etkinlik oldu. Davul çalma sesini unutmuştuk. Oturduğumuz yerlerde davul sesi duymuyoruz ama bu geleneğin yaşatılması önemli. Geleneklerimize, göreneklerimize, vatanımıza sahip çıkacağız. Vatan da gelenek görenekle birlikte ayakta kalıyor. Bu kültürü kaybetmemek ve unutturmamak lazım” diye konuştu.

Gelecek Ramazan’da da devam edecek

Ramazan’da çok sayıda proje olduğunu ancak Sahur Devriyesi’nin farklı olduğunu belirten Aydın ise şunları söyledi: “Sokak iftarlarına çok alışkındık ama sahurda böylesine farklı bir projeyle Bağcılar’da buluşmak çok iyi oldu. Burada olmak ayrı bir güzellik. Ev sahibi Lokman Çağırıcı başkanımıza ve ekibine teşekkür ederiz.”

İlk kez düzenlenen ve çok beğenilen “Sahur Devriyesi” önümüzdeki Ramazan ayında ünlü isimler ve zengin içeriğiyle devam edecek.