Hacı Bektaş Veli vefatının 750’inci yılında Bahçelievler’de anıldı

Hacı Bektaş Veli’nin vefatının 750. Yıldönümü nedeniyle Bahçelievler Belediyesi tarafından anma programı düzenlendi. Düzenlenen programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’da katıldı.

Bahçelievler Belediyesi, Hünkar Hacı Bektaş Veli’nin vefatının 750’inc, yıldönümü nedeniyle anma programı düzenledi. Programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, uzaktan bağlantı ile UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz ve birçok vatandaş katıldı. Program Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Hacı Bektaş Veli’nin Saygı ve sevgiyle anılmasının yanı sıra hayatı ve ortaya koyduğu düşünceler de anlatıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çıkardığı kararnameyle hem Hacı Bektaş Veli hem de Yunus Emre yılı ilan edildiğini söyledi. Bu kapsamda Bahçelievler Belediyesinin düzenlediği anma programına katılarak memnuniyet duyduğunu ifade eden Demircan, "Bu çerçevede hem Kültür Turizm Bakanlığımız hem valiliklerimiz hem de belediyelerimiz yaygın bir şekilde Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre’yi anıyor. Bu anlamda Bahçelievler Belediyemizin böyle bir teşebbüste bulunmasını memnuniyetle karşıladım. Çokta güzel bir etkinlik oldu. Bugün tevafuk aynı zamanda dün Hz. Mevlana’nın vuslatının da yıl dönümüydü. Aslında şunu vurgulamamız lazım Anadolu irfanı dediğimiz Anadolu’dan bizi kimliğimizi veren kişiliğimizi olgunlaştıran ki bu da tevazudur paylaşmaktır. Sevgi ve barıştır. Onların mimarları ve önde gelen önemli şahsiyetleri var. Bunların hayatlarında öğretileri bizim memleketimizde ki kardeşliğimizin özetidir. Bunları daha yakından tanımak hayat felsefelerini irdelemek oradaki sırları keşfetmek toplumsal bütünlüğümüzü konuşması anlamında da yol gösterici ögeler barındırıyor. Dolayısıyla ben dün bir sema ayini izledim. Bugün de Semah izledim. Aralarında gerçekten ritüel olarak hiçbir fark yok. İkisi de hakka, iyiliğe, doğruluğa cenabı allahtan aldığımız iyilikleri kullara ve insanlarla nasıl bir araya getireceğimizi anlatan inanılmaz kültürel ritüeller. Hz. Mevlana’nın Hacı Bektaş Veli’nin Yunus’un sadece bize değil dünyaya verecek mesajları tükenmedi. Bu anlamda emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Farklı kültür farklı ırktan olan tüm komşularımıza kapılarımız açık"

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Farklı mezhepten olan farklı kültür farklı ırktan olan tüm komşularımıza kapılarımızı açıyoruz" dedi. Alevi biriyle Sünni birinin arasında bir fark olmadığını dile getiren Bahadır şunları kaydetti: "Bahçelievler Belediyesi olarak ne yapabiliriz diye düşündük. Burada iki amacımız var. Birinci amacımız Hacı Bektaş Veli’nin o güzel düşüncesini ve o Anadolu’ya getirdiği Türk İslam düşüncesini ve onun mistik bakışını vatandaşlarımızla paylaşmak ve yaymak aramızda Bektaşi bir arkadaşımızı, alevi bir arkadaşımızla, Sünni bir arkadaşımızın arasında bir fark olmadığını sadece sıkıntının cahilliğimizden yani bilmemezlik olduğunu hatırlatmak. Karşımızdaki Alevi bir arkadaşımızın ne yaşadığını ne yaptığını bilmiyoruz. Bilmediğimiz için birbirimize kötü olarak bakıyoruz. Aslında o da bizim için aynı şeyi düşünüyor. Bir araya gelirsek onların programlarına katılırsak onların semahlarına katılırsak onları öğrenmiş oluyoruz. Böyle olunca da aramızdaki gerginliği farklılığı ortadan kaldırıyoruz. Bahçelievler Belediyesi olarak burada yaşayan farklı mezhepten olan farklı kültür farklı ırktan olan tüm komşularımıza kapılarımızı açıyoruz. Farketmez arkadaşlarımız Alevi, kürt, Sünni, Türk hiç farketmez hepsine kapımız açık. Hepsine eşitiz. Biz Devletiz belediyeyiz hepsini birden kucaklıyoruz."