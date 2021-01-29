google-site-verification=UM34b3s7ORaRgSmyVSB6p2CR8utJFgljVEA4fn4czpk

banner3943

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibariyle başladı.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

banner3909
Korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibariyle başladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibariyle başladı. Pazartesi sabahı saat 05.00’e kadar uygulanacak olan kısıtlamanın başlamasıyla beraber İstanbul’da cadde ve sokaklar yavaş yavaş boşalmaya başladı. Her gün binlerce insanın ziyaret ettiği İstiklal Caddesi’nde de vatandaşlar evlerine giderken, kısıtlamanın başlamasıyla birlikte sakinlik hakim oluyor.
YORUM EKLE
Gönder

banner3944

banner3883

banner3552

banner3212

banner3841