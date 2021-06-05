Haftalar sonra kısıtlamasız ilk cumartesi günü İstanbullular sokağa akın etti

Korona virüs vaka sayılarının düşmesiyle haftalar sonra kısıtlamasız ilk cumartesi gününde vatandaşlar kendini park, bahçe, sahil ve sokaklara attı. Trafik yoğunluğu öğlen saatlerinde yüzde 60’ların üzerine çıktı.
Ailesiyle birlikte parka oturmaya gelen Selma Çaldıran isimli vatandaş, “1 buçuk yıldır içerideydik. Çocuklar çıkardı ‘anne çıkalım’ dediler. Dedim aslında beni çıkarmayın evde oturmaya alıştım dışarıda yoruluyorum diye yine de çıkardılar. Mesafemize dikkat ediyoruz kalabalıklara girmiyoruz. Kalabalıkmış ben tahmin etmedim bu kadar insanın dışarıda olduğunu” dedi.
Ailesiyle dışarıya gezmeye gelen bir diğer vatandaş ise "Eskiye göre sakin daha kalabalık olurdu eskiden. Mesafemize dikkat ediyoruz” diye konuştu.Maskeni çıkarıp dolaşan ve güvenlik görevlilerinin maske için uyardığı bir genç ise kendisine neden maskesiz olduğu sorusu üzerine, “Elim ıslandı ondan yok maskemi takamadım. Öylesine çıkardım. Yanlış bir şey bu yaptığım. Güvenlik görevlileri de uyardı ama yapacak bir şey yok” şeklinden konuştu.