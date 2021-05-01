HAK-İŞ Konfederasyonu Taksim’e çelenk bıraktı

HAK-İŞ Konfederasyonu, Kazancı yokuşuna karanfil bıraktıktan sonra Taksim meydanına gelip Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı.

Törene sokağa çıkma kısıtlaması kararı nedeniyle az sayıda kişi katıldı. Pandemi nedeniyle yaşanılan zorlukların kısa zamanda bitmesini umut ettiklerin ifade eden Hak-İş Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan, "Hak-iş olarak bir taraftan emekçilerin sorunlarını sıralarken ömür taraftan ülkemizin dayanışmasını birliğinin ve bütünlüğünün de altını çiziyoruz” dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki grup, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle önce Kazancı yokuşuna karanfil bıraktı. Ardından, HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan görev yapan polis memurlarına karanfil verdi. Sloganlar eşliğinde Kazancı yokuşundan Taksim meydanına gelen grup İstiklal Marşı okuyup, Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı. Cumhuriyet Anıtı’na kırmızı karanfiller de bırakan sendika üyeleri olaysız bir şekilde dağıldı. Törene korona virüs ile mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararı nedeniyle az sayıda kişinin katıldığı görüldü.

İstiklal Marşı okudular

Kazancı yokuşuna karanfil bırakan HAK-İŞ Konfederasyonu başkanı Mahmut Arslan, “Ülkemizde uzun yıllar alanlarda, meydanlarda sorunlarımızı yüksek sesle haykırarak taleplerimizi sıralayarak, eleştirilerimizi varsa yaparak, takdirlerimizi varsa ifade ederek 1 Mayıs birlik mücadele dayanışma günlerini barışçıl yöntemlerle barış içerisinde kutlamayı ülkemize armağan etmiştik. İsterdik ki pandeminin olmadığı sağlık sorunlarının yaşanmadığı 1 Mayıs’ı ülkemizde aynı heyecanla ayını anlayışla aynı kardeşlik barış duyguları içerisinde kutlamak isterdik. Pandemi döneminde hayatları pahasına mücadele eden kendi hayatlarını kaybetme pahasına vatandaşlarımızın sağlığını hayatlarını kurtarmak için gece gündüz çalışan sağlık emekçilerimizden de kaybettiklerimizi burada anıyoruz. Bütün iş kazalarında kaybettiğimiz emekçi kardeşlerimizi burada anarak Allah’tan rahmet diliyoruz. Buradaki bütün görevlilerimizin Özellikle polis polis emekçilerimizin ve diğer görevlilerimizin her birinin 1 Mayıs Birlik Mücadele Dayanışma günü kutluyoruz” dedi.

"Ülkemizin dayanışmasını birliğinin ve bütünlüğünün de altını çiziyoruz"

Taksim meydanına çelenk bırakan HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan, " Ülkemizin özellikle pandemi nedeniyle yaşadığı zorlukların kısa zamanda sona ereceği umudunu ve beklentisini taşıyoruz. Bütün bu zorlukları birlikte aşarak yaşadığımız zorlukları çalışanlar olarak ortaya konulan sorularımızı gidermek için çaba sarf ediyoruz. Hak-iş olarak bir taraftan emekçilerin sorunlarını sıralarken ömür taraftan ülkemizin dayanışmasını birliğinin ve bütünlüğünün de altını çiziyoruz” ifadelerini kullandı.