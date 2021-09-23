Hakan Ural, Selçuk Bayraktar ile buluştu

Neler Oluyor Hayatta programı sunucularından Hakan Ural, dünyanın en büyük uzay, teknoloji ve havacılık fuarı TEKNOFEST’e katıldı. Ural, başarılı mühendis Selçuk Bayraktar ile buluştu.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ‘Neler Oluyor Hayatta’ programına özel açıklamalar yaptı, festivalin detaylarını anlattı. 81 il ve 111 ülkeden katılım olduğunu belirten Bayraktar “TEKNOFEST Türkiye’nin en büyük dönüşüm rüzgarı” dedi. “Ülkemiz savunma sanayiide dünyaya parmak ısırtan başarısını diğer tüm sivil alanlarına yaymak için gerekli insan kaynağını ve kültürel dönüşümü TEKNOFEST’te yapacak” sözleriyle de festivalin amacına vurgu yaptı. Hakan Ural gençlerin festivale yoğun ilgisine dikkat çekti, Bayraktar konuyla ilgili, “Burada yarışan genç kardeşlerimiz teknolojinin şampiyonu olacaklar” diyerek gençlerin başarısına vurgu yaptı.