Haliç’te denizden haç çıkarma töreni gerçekleştirildi

Hıristiyan inancına göre Hz. İsa’nın doğumu ve vaftiz edilmesinin yıl dönümü nedeniyle Haliç’te denizden haç çıkarma töreni yapıldı. Pandemi nedeniyle iki kişinin katıldığı törende denize atılan haçı Vasily Kürkçü kıyıya getirerek birinci oldu.

Hıristiyan inancına göre Hz. İsa’nın doğumu ve vaftiz edilmesinin yıldönümü nedeniyle Fatih Balat’ta bulunan Fener Rum Patrikhanesi’nde ayin düzenlendi. Ayini Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti. Polis ekipleri kilise ve sahil etrafında yoğun güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık 4 saat süren ayinin ardından denizden haç çıkarma töreni için Balat sahiline yürüyüşe geçildi.

Bu sene haç atma törenine korona virüs sebebiyle yurt dışı katılımın kısıtlı olması nedeniyle 2 kişi katıldı. Haç atma töreni Patrik Bartholomeos tarafından gerçekleştirildi. Denize atılan haçı kıyıya Vasily Kürkçü getirerek 1’nci olurken diğer katılımcı Galip Yavuz ise 2’nci oldu. Haçı patriğe teslim eden Kürkçü’ye, Patrik tarafından altın haç hediye edildi.

“Haçı almakla Patrik hazretlerinin duasını da aldık”

Hacı denizden çıkartarak birinci olan Vasily Kürkçü, “İnsanlığın böyle zor bir döneminde böyle bir şey için çok mutluyuz. Bu sene maalesef Kovid’den dolayı yurtdışından geliş olmadığı için 2 kişiyle yaptık. Haçı almakla Patrik hazretlerinin duasını da aldık. İlk defa katıldım” dedi.

“Ben sürekli ikinci oluyordum”

Denizden haçı çıkaramayarak ikinci olan Galip Yavuz, “Dini inancımız olduğu için severek katıldık. Her sene katılıyorum. Dördüncü katılışım. Bu sene iki kişi vardı. Geçen senelerde daha eğlenceli oluyordu. Ben sürekli ikinci oluyordum. Onlarca kişi geldiğinde de ikinci oldum. Şimdi de ikinci oldum” diye konuştu.