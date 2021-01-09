Halk Ekmek kuyruklarına "mobil büfe" çözümü

İstanbul Halk Ekmek, pandemi döneminde büfe önlerinde oluşan uzun kuyrukları önlemek için İstanbul sokaklarında ekmek dağıtımına başladı. İBB Halk Ekmek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, "Halk ekmek büfelerinin önündeki kuyrukları hepiniz izlediniz, gördünüz. Bunlara acil bir çözüm olarak geçici bir süreliğine 40 tane mobil satış noktasıyla hızla İstanbul’a acil bir hizmet götürmek için bugün bu işlemi yapıyoruz” dedi.

İstanbul Halk Ekmek, pandemi döneminde büfeler önünde oluşan kuyrukların önüne geçmek için mobil büfe uygulaması başlattı. İstanbul’un farklı noktalarında hizmet verecek 40 mobil aracın ilk seferi öncesinde İBB Halk Ekmek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama ve İHE Genel Müdürü Okan Gedik, Cebeci Halk Ekmek Fabrikası önünde açıklamalarda bulundu.

“Her türlü hijyen eğitimlerini de aldılar”

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İstanbul Halk Ekmek Genel Müdürü Okan Gedik, “Tane araçla mobil satış noktalarını halk ekmek için uygulamaya alacağız. Araçlarımız gördüğünüz gibi hazır. Arkadaşlarımız hazır. Her türlü hijyen eğitimlerini de aldılar. Bugün sahada hep beraber büfelerimizin olmadığı noktalarda mobil araçlarımızla satışlarımıza başlayacağız” dedi.

“Şu anda sabit noktalar belirledik”

Şimdilik 40 araçla hizmete başlandığını söyleyen Gedik, “Bunlarla beraber 40 tane farklı noktada satış ve mobil noktalarımız hayata geçireceğiz. Şu anda sabit noktalar belirledik. Bu noktalardaki performanslara göre satışlarımız oradaki bölgelerdeki insanlara yeterli olabileceğini düşünürsek o noktalarda devam edeceğiz. Eğer herhangi bir değişiklik olursa da bunları şu anda web sitelerimizde yayınlıyoruz zaten hangi noktalarda aktif olacağımızı, yine web sitelerimizde yayınlayarak değiştirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“2 sene içerisinde 350 yeni büfeyi hayata geçirmek istiyoruz”

İstanbul’da halk ekmek büfesi sayısını arttırmak istediklerini vurgulayan Gedik, "Bildiğiniz gibi İstanbul’da 535 yeni büfemiz var. Bunların sayısını arttırmak istiyoruz. 50 tane daha acilen yeni bir büfe koymak istiyoruz. 142 tane başvurumuz var. Ama önümüzdeki 2 sene içerisinde gelecek ekstra 1 milyon kapasitenin değerlendirilmesi için 2 sene içerisinde 350 yeni büfeyi hayata geçirmek ve İstanbul’da olmayan mahallelere kurmak istiyoruz” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2021, 14:07