Katılımcı Demokrasi ve Yönetişim çalışmalarından dolayı Avrupa Konseyi’nin en prestijli ödüllerinden “12 Yıldızlı Şehir” unvanına layık görülen Bağcılar Belediyesi’nin 1994’te uygulamaya koyduğu Halk Görüşü 28 yaşına girdi. Her çarşamba günü vatandaşlarla buluşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, hem onların sorunlarına çözüm sunuyor hem de daha iyi bir ilçe için görüş ve önerilerini alıyor.

Bağcılar Belediyesi’nin sosyal belediyecilik projelerinden biri olan Halk Görüşü, 28 yıldır ara vermeden devam ediyor. Her Çarşamba günü düzenlenen ‘Halk Görüşü’nde Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, hemşehrileriyle bir araya geliyor. Başkan yardımcısı ve birim müdürlerinin de katıldığı toplantıda söz alan vatandaşlar, yüz yüze Çağırıcı’ya sorunlarını ve isteklerini anlatıyor. Vatandaşların dinlenmesinin ardından sorunları ilgili müdür tarafından hemen orada çözülüyor.

Hemşehrilerimizin düşünceleri çok değerli

Katılımcı Demokrasi ve Yönetişim çalışmalarından dolayı Avrupa Konseyi’nin en prestijli ödüllerinden “12 Yıldızlı Şehir” unvanına layık görülen Bağcılar Belediyesi bu etkinlikte sosyal belediyecilik ve katılımcı belediyeciliğin en güzel örneği de sergileniyor. Çağırıcı, görüştüğü her vatandaştan ilçede daha kaliteli bir yaşam için fikir, görüş ve önerilerini alıyor. Bir dosyada toplandıktan sonra değerlendirilen bu fikirlerden uygun olanlar hayata geçiriliyor. Hemşehrileriyle yüz yüze buluşmanın önemine dikkat çeken Çağırıcı, “Her hafta bir araya gelerek hem kişisel hem de Bağcılar’ın sorunlarını birlikte çözüme kavuşturuyoruz. İlçemizi hemşehrilerimle birlikte yönetiyoruz. Onların düşünceleri bizim için çok değerli. Bu kapsamda önemli projeleri hizmete sunuyoruz” dedi.

Halk Görüşü her çarşamba saat 10.00’da Bağcılar Belediyesi Hizmet Binası’nda düzenleniyor.