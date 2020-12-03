Halk sokağa çıkma kısıtlamasını destekliyor

Hafta sonu tüm gün, hafta içi akşam 21.00 ile sabah 05.00 arası sokağa çıkma kısıtlamasını halkın yüzde 60’ı doğru bulurken, cenaze ve düğünlere sadece 30 kişinin katılması kararı yüzde 80,7 oranıyla desteklendi.

İlk kez 12 Aralık 2019’da Çin’in Vuhan kentinde görünen yeni tip koronavirüs, geçen süre içerisinde bütün dünyaya hızla yayıldı. Salgının durdurulmasına yönelik tedbirler ülkeden ülkeye farklılık göstermekle birlikte beklenen netice henüz alınamadı. Ülkemizde de pandeminin ilk günlerinden itibaren pek çok tedbir alındı. “Covid-19 ile Mücadele Kapsamında Alınan Yeni Tedbirlere Bakış” başlığını taşıyan araştırmaya 1100 kişi katıldı.

Areda Survey PBDP’si kullanılarak kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI ile gerçekleştirilen araştırma, 30 Kasım-1 Aralık tarihinde gerçekleştirildi.

“Covid-19 laboratuvarda üretilmiş yapay bir virüs”

“Size göre Covid-19 doğal bir virüs müdür?” sorusuna verilen cevaplar, Covid-19’un Çin’in Vuhan şehrinde ilk ortaya çıktığı günden bu tarihe önemli oranda değişiklik gösterdi. Şubat ayında bu soruya “Evet doğal” diyenlerin oranı yüzde 68,6 iken, ekim ayında yüzde 23,9, Aralıkta ise yüzde 30,7 oldu. “Hayır laboratuvarda üretilmiş yapay bir virüstür” diyenlerin oranı ise şubat ayında yüzde 31,4 iken, ekim ayında yüzde 76,1’e yükseldi, aralıkta ise yüzde 69,3 oldu.

İnsanlar kendilerine ve yakın çevrelerine virüsün bulaşması konusunda da ciddi endişe taşıyorlar. Araştırma kapsamında “Size veya yakınlarınıza korona virüsünün bulaşmasından endişeleniyor musunuz?” sorusuna verilen cevaplar ocak ve şubat aylarında yüzde 59,8-64,1 aralığında seyrederken, Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği 11 Mart tarihinden itibaren hızla yükselişe geçti. 21 Mart’ta yüzde 86,1 olarak tespit edilen bu oran süreç boyunca hiç düşmedi, 21 Aralık’ta yüzde 86,4 olarak etkisini devam ettirdi.

Sokağa çıkma kısıtlaması doğru karar

Kışa girerken ülke çapında vaka sayılarının hızla yükselmesi devlet tarafından tedbirlerin artırılmasına neden oldu. Araştırmada “Hafta sonu tüm gün, hafta içi akşam 21.00 ile sabah 05.00 arası sokağa çıkma kısıtlamasını doğru buluyor musunuz?” sorusuna “Evet doğru buluyorum” diyenlerin oranı yüzde 60 olurken, yüzde 40’lık bir kesim “Hayır yanlış buluyorum” cevabını verdi.

Bulaş riskinin arttığı cenaze ve düğün gibi toplanmaların da sorgulandığı araştırma kapsamında katılımcılara “Cenaze ve düğünlere sadece 30 kişinin katılmasını doğru buluyor musunuz?” sorusu soruldu. Buna “Evet doğru buluyorum” cevabını verenler yüzde 80,7 olurken, yanlış bulduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 19,3 seviyesinde gerçekleşti.

Salgın önlenebilir mi kaygısı

Son olarak bütün dünyada ve ülkemizde etkisini azaltmadan sürdüren Covid-19 salgınının önlenip önlenebileceği konusundaki beklenti de araştırmada soruldu. “Sizce salgın önlenebilecek mi?” sorusuna, ‘evet’ diyenlerin oranı yüzde 54,9 olurken, karamsar cevap verenlerin oranı yüzde 45,1 seviyesinde ‘hayır’ oldu.