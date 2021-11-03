Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti (BGC) 60. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen geleneksel Hasan Basri Çantay Gazetecilik Ödülleri sahiplerini buluyor.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un şeref konuğu olarak katılacağı tören, 5 Kasım Cuma günü Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

Cemiyetin 60. yıl etkinliği “Balıkesir Manşetleri” Sergisi açılışı ve resepsiyon ile başlayacak. Ardından Hasan Basri Çantay Gazetecilik Ödülleri törenine geçilecek.

Türk Basınına katkıları karşılığı İletişim Başkanlığı, TRT, Anadolu Ajansı (AA) RTÜK, Basın İlan Kurumu (BİK) İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) ile Balıkesir’de en fazla ihracat yapan, en çok istihdam sağlayan yerel firmaların yanı sıra Ticaret Odası ve Ticaret Borsası’na ilimizin marka değerini artırma yolundaki çabaları nedeniyle şilt takdim edilecek.

Törende ayrıca pandemi sürecindeki fedakarca görev yapan il sağlık çalışanları adına Sağlık Müdürlüğüne teşekkür plaketi sunulacak.

Kuruluşunun 60. yılına ulaşan Gazeteciler Cemiyeti’nin kısa tarihçesinin sinevizyon eşliği altında aktarılacağı Hasan Basri Çantay Gazetecilik Ödülleri töreninde ayrıca, Cemiyet kurucularından Ekrem Balıbek, Reşit Kıpçak, Hasan Basri Atılganer, Cevdet Demiray, Nejat Akpınar, Balıkesirli Basın Şehidi Cihan Hayırsevener ile geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz Ahmet Aydemir ve H. Otağ Fırıncıoğulları anısına verilecek özel ödüller de sahiplerini bulacak.

Komşu illerin Gazeteciler Cemiyeti başkanlarının da katılması ve il medyasının zirvesine dönüşmesi beklenen Hasan Basri Çantay Gazetecilik Ödülleri töreni saat 16.00’da resepsiyonla başlayacak.

Hasan Basri Çantay kimdir?

TBMM 1. Dönem Balıkesir Milletvekili, öğretmen, gazeteci, politikacı, fikir ve din adamı, Kur’an müfessiri olan Hasan Basri Çantay, Balıkesir’de Nasihat, Yıldırım, Karesi, Ses ve Balıkesir gazetelerini yayımladı.

Kurtuluş Savaşı yıllarında yazılarıyla Milli Mücadele’ye destek veren Hasan Basri Çantay, milli şair Mehmet Akif’in yakın arkadaşı idi. Onu milli marş yazmaya ikna etmiş olan kişidir. Türkiye’deki ilk Kur’an Meali çalışmalarından birisine de Hasan Basri Çantay imza atmıştır. 18 Kasım 1887’de Balıkesir’de doğan Çantay, 3 Aralık 1964 günü İstanbul’da vefat etti.