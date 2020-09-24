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Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin yeni rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli oldu

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NE, PROF. DR. TÜRKAY DERELİ GETİRİLDİ. AKADEMİK KARİYERİ BOYUNCA İNOVASYON VE AR-GE ODAKLI ÇALIŞMALARI İLE ÖNE ÇIKAN PROF. DR. DERELİ, 24 EYLÜL TARİHİNDE YAYIMLANAN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE RESMİ OLARAK GÖREVİNE BAŞLADI.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin yeni rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli oldu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü’ne, Prof. Dr. Türkay Dereli getirildi. Akademik kariyeri boyunca inovasyon ve AR-GE odaklı çalışmaları ile öne çıkan Prof. Dr. Dereli, 24 Eylül tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile resmi olarak görevine başladı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu’nun teklifi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararnameyle Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Türkay Dereli atandı. Verilen bilgiye göre, makine ve endüstri mühendisliği alanlarında yaptığı bilimsel çalışmalar ile dikkat çeken Dereli, Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcılığı ve İskenderun Teknik Üniversitesi Kurucu Rektörlüğü görevlerini de üstlenmişti. Prof. Dr. Dereli, yönetim bilişim sistemleri, sistem tasarımı ve sibernetik, bilgisayar destekli tasarım ve üretim, mühendislik ve teknoloji yönetimi, teknoloji transferi, inovasyon ve girişimcilik alanlarında yaptığı akademik çalışmaları bulunuyor. Dereli 24 Eylül itibarıyla Hasan Kalyoncu Üniversitesi’ndeki yeni görevine başladı.

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