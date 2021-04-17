Hasan Polatkan’ın eşi Mutahharre Polatkan son yolculuğuna uğurlandı

Hasan Polatkan’ın eşi Mutahharre Polatkan Zincirlikuyu Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Hüsamettin Cindoruk da katıldı.
Süleyman Soylu cenaze namazına katıldıMutahhare Polatkan için saat 11.00’da Zincirlikuyu Mezarlığı’nda cenaze namazı kılındı. Cenazeye, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir dönem TBMM Başkanlığı da yapan eski siyasetçi ve hukukçu Hüsamettin Cindoruk, Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda ile aile yakınları katıldı. Polatkan’ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mutahhare Polatkan’ın kızı Nilgün Atlı’nın yanına gelerek taziye dileklerini iletti.