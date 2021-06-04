Hatay’da şehit düşen uzman çavuşun İstanbul’daki ailesine acı haber ulaştı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde askeri tırın çırçır fabrikasının duvarına çarpması sonucu şehit olan ulaştırma uzman çavuş Halit Altun’un İstanbul Esenlerde’ki ailesine acı haber ulaştı.
Vatandaşlar tarafından şehidin sokağına Türk Bayrağı asıldı. Asıl görev yeri Esenler Metris’te bulunan İstanbul 1’inci Ulaştırma Tabur Komutanlığı olan Halit Altun’un geçici görevle Hatay Kırıkhan bölgesine gittiği öğrenildi. 5 kardeş olan Halit Altun’un bekar olduğu belirtildi.
Şehidin cenazesi Mardin’de defnedilecekŞehit Halit Altun için Hatay’da askeri tören düzenleneceği törenin ve daha sonra defnedilmek üzere memleketi Mardin’e gönderileceği belirtildi. Acılı aile sabah saatlerinde askeri törene katılmak üzere Hatay’a gidecek.