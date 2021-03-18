Hattat Abdurrahman Kılıç’ın ‘Asar’ isimli sergisi Fatih’te açıldı

Hattat Abdurrahman Kılıç’ın koleksiyonlarından oluşan ‘Asar’ isimli hat eserleri sergisi Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerisi’nde açıldı.

Hattat Abdurrahman Kılıç’ın yaklaşık 150 adet hat eseri bulunan ‘Asar’ isimli sergi, Fatih’te sanatseverlerle buluştu. Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerisi’nde gerçekleşen sergiye Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, eserlerin sahibi Hattat Abdurrahman Kılıç, serginin küratörü Fatih Ömeroğlu, AK Parti Fatih İlçe Başkanı Orhan Narin, AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat ve çok sayıda sanatsever katıldı. Aralarında Kazasker Mustafa İzzet, Es’ad Yesari, Mahmud Celaleddin, Mehmed Şefik, Abdullah Zuhdi ve Halim Özyazıcı gibi sanatçıların eserlerinin bulunduğu koleksiyon 20 yıla yakın bir zamanda bir araya getirildiği öğrenildi.

“Zamanında babam Halim Efendi’ye destek oldu şimdi de Halim Efendi bana destek oldu”

Konuşmasında satın aldığı bir eserle ilgili anısını anlatan Hattat Abdurrahman Kılıç, “Bir gün Şişli tarafında bir eser satıldığı söylendi aracı bir arkadaşım tarafından. Eseri almaya gittiğimde kafamda farazi olarak bir rakam vardı. Diyelim ki 100 TL’ye eseri alacaktım. Eser sahibi dedi ki, ‘Eseri satmak istiyorum. Durumum müsait değil. Ama bu eserin bana nasıl geldiğini bilmenizi isterim’ eser babamdan kaldı dedi. Babam armatördü. Çok zengindi, 1930-1940’lı yıllarda. Sadece destek amaçlı hattatlara yazı yazdırıyordu dedi ve dönemlerde malumunuz hattatlar tamamen işsiz kalmışlar. Harf inkılabı olmuş. Büyük sıkıntı içerisindeler ve babası sadece destek amaçlı Halim Efendi’ye bir yazı yazdırmış. Bu hikayeden bahsetti ve miras bölümünde bu eser bana kaldı dedi. Çok zor durumda olduğunu söyledi. Dolayısıyla bunu satmak durumundayım dedi. Tabi öyle söyleyince beni hassas yerimden vurmuş oldu. Dolayısıyla ben de esere 150 TL verebilirim dedim. Beyefendi birden çok duygulandı ve ağlamaya başladı. Ben de çok duygulanıyorum bazen. Dedi ki, ‘Zamanında babam Halim Efendi’ye destek oldu şimdi de Halim Efendi bana destek oldu’ dedi.

“İnanıyorum ki buradan tarihe geçecek, bundan sonra da konuşulacak bir sergi olacak”

18 Mart Çanakkale şehitlerini, Gara şehitlerini ve Malazgirt Zaferin’nden bu yana bütün şehitleri rahmetle anarak konuşmasına başlayan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “Belediye olarak yaptıklarımızın arasında bizi en çok sevindiren, inanarak söylüyorum, bizden sonra da kalacak olan en önemli şeylerin, kültüre, sanata, ilme ve gençliğe dair işler olduğu kanaatindeyim. Dolayısıyla hat sanatımızın değerli örneklerinden oluşan Asar sergimiz de bu mekanda açılan 6’ncı ama çok kıymetli ve inanıyorum ki buradan tarihe geçecek, bundan sonra da konuşulacak bir sergi olacak” şeklinde konuştu.