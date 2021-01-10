Hava durumu- Bugün hava nasıl olacak?

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ile İç Anadolu’nun kuzeyinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Yalova ve Kocaeli çevreleri ile Balıkesir’in kuzey ve batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Marmara ile Ege’de 2 ila 4 derece artacak, Karadeniz kıyılarında 1 ila 3 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgarın, genellikle güneyli, Trakya’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi, Kıyı Ege ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14

İstanbul: Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 21

Adana: Parçalı ve az bulutlu 22

Antalya: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 20

Samsun: Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 15

Trabzon: Parçalı bulutlu 16

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 3

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 13

Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2021, 09:27