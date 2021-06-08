Havacılık sektörü eski günlerine dönüyor

Pandemi kapsamında alınan önlemler nedeniyle uçuşlarını azaltan havayolu şirketleri kısıtlamaların azaltılmasıyla uçuşlarını artırıyor. Uçuşların artması İstanbul Havalimanı’nı Avrupa’nın zirvesine taşıdı. İstanbul Havalimanı 6 Haziran’da 705 uçuş 87 bin 87 yolcu ile rekor kırdı.

1 Haziran Salı günü başlayan "kademeli normalleşme" havacılık sektörüne yaradı. Normalleşmenin başlamasının ardından hava yolu şirketleri artan talep üzerine seferlerini artırdı. Artan seferler nedeniyle İstanbul Havalimanı’nda bazı günler yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

İstanbul Havalimanı Haziran ayının ilk haftası Avrupa’nın zirvesinde

Artan yolcu trafiği nedeniyle pandemi sürecinin en yoğun günlerini yaşayan İstanbul Havalimanı Eurocontrol verilerine göre, 1-7 Haziran arasında uçuş trafiğine göre Avrupa’nın zirvesinde yer aldı. İstanbul Havalimanı 6 Haziran’da 705 uçuş 87 bin 87 yolcu sayısı ile rekor kırdı.