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Havalimanı yolunu kapatıp yarış yaptılar

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İstanbul Havalimanı yolunda 3 lüks araç, yan yana durdurup trafiği kapatarak yarış startı verdi. Araçlar arasında makas atarak yapılan yarış başka bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi.

Havalimanı yolunu kapatıp yarış yaptılar
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İstanbul Havalimanı yolunda 3 lüks araç, yan yana durdurup trafiği kapatarak yarış startı verdi. Araçlar arasında makas atarak yapılan yarış başka bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi.

Hasdal İstanbul Havalimanı adeta yarış pistine çeviren şehir magandaları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, İstanbul Havalimanı istikametinde ilerleyen bir cip ve 2 otomobil, sürücüleri tarafından yolun ortasında durduruldu. Yan yana gelerek trafiği kapatıp yarış startı verdi. Trafikteki araçlara makas atarak ilerleyen otomobillerden, üstü açık olanın sürücüsü, kendilerini görüntüleyen sürücüye el hareketi yaparak tepki gösterdi. Araçlar daha sonra gözden kayboldu.

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