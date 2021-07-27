Havalimanında unutulan eşyalar satışa sunuldu

Havalimanında unutulan ve gümrüğe takılan ürünler ihaleyi kazan firma tarafından satışa çıkarıldı. Binlerce valizin içerisinden cep telefonundan pikaba kadar birçok ürün çıktı.

Yurtiçi ve yurt dışından gelen yolcuların havalimanlarında unuttuğu ürünler ihale usulü yöntemiyle satışa çıktı. Binlerce valizin satıldığı ihaleyi kazanan Lokman Şat, Cerrahpaşa Mahallesi’ndeki dükkanda ürünleri satışa sundu. Valizlerin içerisinden çıkan elektronik ürünler, kol saatleri, parfümler, güneş gözlükleri, kişisel bakım ürünleri gibi bir çok malzeme Cerrahpaşa’da bulunan dükkanda vatandaşların yoğun ilgisini gördü.

“Gelen arkadaşların yanında valizleri açacağım”

2021 yılında unutulan ürünlerin satışa çıktığını ifade eden dükkan sahibi Lokman Şat, “Havalimanında unutulan dolu valizleri ben aldım. Bunları geçen hafta aldım. Bunları en yakın zaman da açıp yarından itibaren satmaya başlayacağız. İstanbul dışından gelen arkadaşlara özellikle söylüyorum. Kesinlikle toptan satışımız yoktur. Gelen arkadaşların bir tane ürün dışında ürün almaya hakları yoktur. Çok ürün var. Gelen arkadaşların yanında valizleri açacağım. Burada açtığım valizleri direkt satmaya başlayacağım” dedi.

“Yüzde 70 yüzde 80 indirimle veriyorum”

Ürünlerin çeşitliliğinden söz eden Şat, “İçinden cep telefonu da çıkabilir tabletlerde çıkabilir, her türlü ürün var içinde. Bizde ürün çok marka ürünler çok, özellikle ayakkabılar olsun, valiz olsun çok değişik ürünler var. Elektronik eşya çok çıkıyor, çok orijinal parfümler çıkıyor. Araba parçaları da çok var. Yüzde 70-80 indirimle satıyorum” diye konuştu.

“5 bin liralık bir telefonu bin 500 liraya vereceğim”

Elektronik eşyaların çok ucuz fiyatlara satıldığını söyleyen Şat, “Piyasada 5 bin liralık bir telefonu ben bin 500 liraya vereceğim. İstanbul dışından gelecek arkadaşlara söyleyeyim. Ürün kalmaz, çünkü çok talep var. Öyle talep var ki, bu kadarını beklemiyorum. Tablet var, bilgisayar var, kulaklıklar var, araba teypleri var. Avrupa ürünleri çok var. Bunlar gümrüğe takılan ürünler şimdi zaten bizde bin taneye yakın dolu valiz var. Bu valizleri de zamanla açtığımız da daha değişik ürünler çıkacak. İşte tabii ki bunların hepsini bir anda açma şansımız yok. Senede bir defa havalimanının ihalesi oluyor. Bu senede Allah’ın izniyle ben aldım. Yurt dışından gelen arkadaşlar bunları unutuyor bunlar işte o ürünler. İhaleye bir sene sonra çıkıyor. Bu sene de ben aldım” şeklinde konuştu.

“300-400 TL’lik parfümü 120 TL’ye aldım”

Dükkandan alışveriş yapan Orhan Aktan, “Daha önce parfüm aldım. 300-400 TL’lik parfümü 120 TL’ye aldım. Ürünleri almadan önce piyasasını araştırdım. Karşılaştırdığımda çok ucuza aldığımı gördüm. Bu nedenle bana çok mantıklı geldi” dedi.