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Haydar Dümen hayatını kaybetti

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Ünlü psikiyatrist ve yazar Haydar Dümen, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Dümen’in dün defnedildiği öğrenildi.

Haydar Dümen hayatını kaybetti
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Ünlü psikiyatrist ve yazar Haydar Dümen, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Dümen’in dün defnedildiği öğrenildi.

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Psikiyatrist ve yazar Haydar Dümen’in korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ve dün defnedildiği açıklandı. Vefat haberini aynı gazetede çalıştığı köşe yazarı arkadaşı Mehmet Coşkundeniz sosyal medya hesabından duyurdu. Coşkundeniz paylaşımında, "Gazetemiz Posta’nın yazarı Haydar Dümen hocamızı Covid-19 nedeniyle kaybettik. Türkiye’nin en renkli doktoruydu. Sadece cinsellik konusundaki yazılarıyla değil, hayvan sevgisiyle de tanınırdı. Nur içinde yatsın" ifadelerine yer verdi.

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