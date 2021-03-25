Hayvanseverler adadaki atların ahırlarını yıkılmasını dozer önüne geçerek engelledi

Adaların Atları Platformu gönüllüleri eylem yaparak, Heybeliada’da kalan son atların ahırlarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) ekipleri tarafından yıkılmasına izin vermedi.
“Yeni ahırlar yapılmadan eskisi yıkılmayacak”Adaların Atları Platformu gönüllerinden Doğa Su, “Dün Burgazada’ya ahırları yıkmaya gelmişler ve yıktılar. Daha evvelden de eylem yapmıştık. Biz Sayın İmamoğlu’yla görüştük. Söz aldık. Yeni ahırlar yapılmadan eskisi yıkılmayacak. Burada önemli olan herkesin içinde, toprağın içinde bir cevher vardır. Bu da çok önemli bir nefestir. Bu süreçte geldikleri gibi anlattım ve izah ettim. Tekrar konuşuldu. Yeni ahırlar yapılmadan eskisi yıkılmayacak, bize verilen söz bu” diye konuştu.