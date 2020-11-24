“Helicopter Inspired From A Bee” projesiyle Türkiye birincisi oldu

Batu Hatipoğlu “Helicopter Inspired From A Bee” projesiyle Nature Contest 2020 yarışmasında Türkiye’de birinci, dünyada ise dokuzuncu oldu.

Uluslararası platformda gerçekleşen Nature Contest yarışmasının sonuçları açıklandı. 49 ülkeden 691 başvurunun yapıldığı yarışmada, Doğuş Üniversitesi öğrencisi Batu Hatipoğlu “Helicopter Inspired From A Bee” projesiyle Türkiye birincisi ve Dünya dokuzuncusu oldu.

Projesini tasarlarken arıdan ilham aldığını belirten Hatipoğlu, “Arının kıvrımlı hatlarını ve ruhunu yansıtmaya özen gösterdim” ifadelerini kullandı. Doğuş Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümü son sınıf öğrencisi olan Batu Hatipoğlu’nun başarı sağladığı kategori ise Nature Gadget Design kategorisi. Bu kategoride dokuzuncu olan Hatipoğlu, mansiyon ödülüne layık görüldü. Aynı zamanda Hatipoğlu, başarılarından dolayı yakında yayınlanacak olan Nature Tutor dergisinde de yer alacak.