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Hem hafız oldu hem LGS’de 0,71 ilk dereceye girdi

PENDİK MÜFTÜLÜĞÜ ERENKÖY PROJE KURAN KURSUNDA HAFIZLIK EĞİTİMİNİ TAMAMLAYAN 15 YAŞINDAKİ YAKUP KASIM KAAN AYNI YIL GİRDİĞİ LGS SINAVINDA 0,71 LİK DERECE İLE 1 BUÇUK MİLYON ÖĞRENCİ ARASINDA İLK BİN 500’ÜN ARASINA GİREREK BİR BAŞARININ ALTINA DAHA İMZA ATTI.‬ BAŞARISIYLA GÖZ DOLDURAN KAAN’I, PENDİK BELEDİYE BAŞKANI AHMET CİN ALTIN VE KUR’AN-I KERİM HEDİYE EDEREK TEBRİK ETTİ.

Hem hafız oldu hem LGS’de 0,71 ilk dereceye girdi

?? ??Pendik müftülüğü Erenköy proje Kuran Kursunda hafızlık eğitimini tamamlayan 15 yaşındaki Yakup Kasım Kaan aynı yıl girdiği LGS sınavında 0,71 lik derece ile 1 buçuk milyon öğrenci arasında ilk bin 500’ün arasına girerek bir başarının altına daha imza attı.? Başarısıyla göz dolduran Kaan’ı, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin altın ve Kur’an-ı Kerim hediye ederek tebrik etti.

Pendik müftülüğü Erenköy proje Kuran Kursunda hafızlık eğitimini tamamlayan 15 yaşındaki Yakup Kasım Kaan aynı yıl girdiği LGS sınavında önemli bir derece elde etti. Kaan, 0,71 lik derece ile 1 buçuk milyon öğrenci arasında ilk bin 500’ün arasına girmeyi başardı. Yakup Kaan’ın bu başarısına Pendik Belediyesi sessiz kalmadı. Dün Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin tarafından makamında kabul edildi. Başkan Cin Kaan’a altın, saat, kitap ve Kur’an-ı Kerim hediye ederek tebrik etti. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in LGS’de dereceye giren Yakup Kasım Kaan’ı makamında kabul etmesine Pendik İlçe Müftüsü Musa Bilgiç de katıldı.

"Hedefim iyi bir müslüman iyi bir insan olmak’’

3 yıl hafızlık eğitimi aldığını belirten Yakup Kaan, "8 sınıfa geçtikten sonra LGS’ye hazırlanmaya başladım. Hem hafızlık hem de sınav bir arada oldu. Çok çalışmanın yanında planlı ve kaliteli sorularla çalışmak çok önemli. Hafızlıkla birlikte sınavda ilk bin 500’e, yani yüzde 1’lik dilimin içine girdim. Hedefim Kartal İmam Hatip Lisesi’ydi. Çok şükür hedefime ulaştım. Meslek olarak daha karar vermedim ama en önemlisi iyi bir müslüman ve iyi bir insan olmak’’ dedi.

"Zor Bir Süreci Başardı’’

Kaan’ı makamında kabul ederek başarısından dolayı tebrik eden Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Yakup’un hem hafızlık hem de LGS’deki bu başarısı çok önemli ve güzel bir olay. Zor bir süreci başardı. Bu vesileyle sınava girip sonuçlarını alan arkadaşları da tebrik ediyorum. Allah gönüllerine göre versin. Yakup’u da bu vesileyle hem görelim hem de tebrik edelim istedik’’ dedi.

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