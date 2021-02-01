Her gün elleriyle martılara ve güvercinlere profiterol yediriyor

Bakırköy’de bir adam her gün yüzlerce martı ve güvercini elleriyle besliyor.
"İnsanla konuşur gibi martılarla konuşuyorum"Yaşamı boyunca hayvanlara ilgisi olduğunu, onlar aç kalmasın diye yardımcı olmaya çalıştığını söyleyen Mehmet Adıgüzel, "İnsanla konuşur gibi onlarla konuşuyorum, onlar da tatlı dilden anlıyorlar; hepsi alışmışlar bana 5 senedir yanlarındayım" dedi. Sokağa çıkma kısıtlamalarında daha fazla aç kaldıklarını söyleyen Adıgüzel, "Elimden yiyorlar alıştılar bana omuzuma başıma konuyorlar. Beni gördükleri zaman havada daire çizerler, yemlerini hazırladığımda ise yere inerler. Allah izin veriyor ben de besliyorum, hepsi Allah’ın güzellikleri bizler sadece vesile oluyoruz. Keşke daha fazlasını yapabilsek" diye konuştu.