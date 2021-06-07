Hırdavatçılar ile mobilya aksesuarcıları güç birliğine gitti

Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği ile Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği arasında iş birliğine karar verildi.

Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Çetin Tecdelioğlu, mobilya, mobilyaya bağlı sektörlerin kendileri için çok önemli olduğunu ve hırdavat sektörünün tamamlayıcısı olan Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği ile karşılıklı iş birliğine gidilmesine karar verildiğini söyledi.

Tecdelioğlu, “Bu güç birliği sayesinde bundan sonraki yaptığımız aksiyonlarda iki dernek birbirine haber verme, kendi yaptıkları hedefler ve çalışmalarla güç birliğinde bulunma, sivil toplum örgütlerine karşı temsiliyet güçlerini birleştirme gibi birçok başlık altında çalışmalar sunacak. Bundan sonraki süreçte sektörümüze daha faydalı nasıl olabiliriz, ihracatımızı nasıl artırabiliriz, katma değerli ürün nasıl üretebiliriz, dünyadaki yerimizi daha yukarı nasıl çekebiliriz gibi konularda ortak stratejilerimiz olacak. Eğitimde, fuarlarda iş birliklerimiz olacak, ihracat, insan kaynakları gibi birçok başlıkta da iş birliğimizi geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. 2020’de 200’den fazla ülkeye toplamda 8,4 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Hırdavat sektörü olarak ülkemizin toplam ihracatına verdiğimiz katkıyı bu yılın ilk 4 ayında da sürdürdük. Üretim ve istihdam odaklı çalışan sektörümüzün ihracatı yılın ilk 4 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34 oranında artış kaydederek 3,3 milyar dolar olarak hesaplandı. En fazla ihracat yapılan ülkeler Almanya, Irak, Romanya ve ABD oldu. Bu dönemde İngiltere’ye ihracatta ise yüzde 70 artış yakaladık ve 106 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik” dedi.

Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği Başkanı Tekin Çınar da, “Birlikten güç ve kuvvet doğar anlayışıyla birbirlerine yakın sektörlerin dernekleri olarak iş birliği yapmanın doğru olacağını düşündük ve bu vesile ile bir görüşme yaptık. STK’ların özellikle birbirine yakın olanlarının, bir araya gelmelerine ve yaklaşmalarına bugünlerde çok daha ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz” dedi.