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Hortum’un vurduğu Çatalca’da yaralar sarılıyor

HORTUMUN ETKİLİ OLDUĞU VE ARDINDAN ENKAZ BIRAKTIĞI ALANLARDA ÇATALCA VE BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYELERİNE AİT EKİPLER, ZARAR GÖREN EVLERDE VE BAHÇELERDE ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI YAPTI. YAPILAN TEMİZLEME VE ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI DRONE İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

Hortum’un vurduğu Çatalca’da yaralar sarılıyor

Hortumun etkili olduğu ve ardından enkaz bıraktığı alanlarda Çatalca ve Büyükçekmece Belediyelerine ait ekipler, zarar gören evlerde ve bahçelerde enkaz kaldırma çalışmaları yaptı. Yapılan temizleme ve enkaz kaldırma çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.

Dün öğle saatlerinde etkili olan ve birçok ev ve iş yerinde büyük hasarlar meydana getiren hortumun enkaz görüntüleri bu sabah ortaya çıktı. Çatalca Belediyesine ait Muratbey Mahallesi ve Büyükçekmece Belediyesine ait Ahmediye Mahallelerinde meydana gelen yıkıntıları, belediye ekipleri iş makinesi vasıtasıyla kaldırarak kamyonetlere yükledi. Çatılara devrilen ağaçlar kaldırılırken, bahçe ve yollara savrulan kiremitler ise toplanarak çevre düzenlemesi yapıldı.Yıkıntıların tamamen kaldırılmasının ardından, evleri ve iş yerleri hasar gören vatandaşların uğradıkları zararın karşılanacağı öğrenildi.

Çatalca ve Büyükçekmece Belediyesi ekiplerinin yaptığı temizleme ve enkaz kaldırma çalışmaları ise drone ile havadan görüntülendi.

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