İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: “Yarın öğleden sonraya kadar kar yağışı etkisini devam ettirecek”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, megakentte aralıklarla süren kar yağışına ilişkin “İstanbul’un genelinde anlık yağışlarla görüş mesafesinin azaldığı ve trafiği etkileyecek boyutta yağışın olabileceği mümkün. Özellikle yarın öğleden sonraya kadar da kar yağışı etkisini devam ettirecek" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKOM’da kar yağışına ilişkin son durumu değerlendirirken alınan tedbirler hakkında bilgi verdi. Başkan İmamoğlu, “Kar özellikle dün gece ve sabaha karşı yoğunlaşan bir yağış gösterdi, özellikle arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre İstanbul’un batı bölgelerindeki ilçelerde daha çok yoğunlaştı. Bugün de gün boyu yine dönem dönem şu anda ekranda bile görebiliyorum. Bir başka semtte güneş; pırıl pırıl bir ekran görüyorum ama bir başka bölgede de kar kendini göstermiş ve görüş mesafesi oldukça düşük bir kamera görüntüsünü görebiliyorum. Bu bağlamda İstanbul’un genelinde anlık yağışlarla görüş mesafesinin azaldığı ve trafiği etkileyecek boyutta yağışın olabileceği mümkün. O bakımdan tedbirin bugün boyunca da devam etmesi gerektiğini vatandaşlarımızın zorunlu kalmadıkça sahaya çıkmaması uyarımızı yapmaya devam ediyoruz. Çıkmak zorunda ise mutlaka toplu taşıma araçlarını kullanmasının çok kıymetli olacağının altını çizelim” dedi.

“Yarın öğleden sonraya kadar kar yağışı etkisini devam ettirecek”

Sözlerini sürdüren İBB Başkanı İmamoğlu, “Metro seferlerimizin gece 02.00’ye kadar devam ettiğini, metrobüs seferlerimizin 24 saat boyunca devam edeceğini yine İETT’nin de ki belli noktalarda ihtiyaç duyulursa ek seferler düzenlemek kaydıyla seferlerini gün boyu devam ettireceğini buradan dile getirelim. Şehir Hatları ile ilgili şu anda herhangi bir uyarı yok, şu anda seferleri devam etmekte, Boğaz’da rüzgarın engellediği bir süreç yok. Özellikle yarın öğleden sonraya kadar da kar yağışı etkisini devam ettirecek bu bağlamda vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmamasının işimizi kolaylaştıracağını, belki de son yılların en fazla yağış alan mart ayı içerisinde tabiri caizse; baharın yaşanması gereken bir noktada en yoğun kar yağışı ve yağış alan bir dönemi inşallah sağlıklı bir biçimde sona erdirmiş olacağız” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2022, 20:56