İBB Kış Hazırlıklarını Tamamladı

AKOM’un ev sahipliğinde iki gün süren toplantılarda İstanbul’un sorunsuz bir kış geçirmesi için yapılan hazırlıklarda gelinen son noktalar değerlendirildi. Toplantılarda birinci gün İBB Müdürlükleri ve iştirakleri, ikinci gün ise 39 ilçe belediyesi bir araya gelerek bu seneki kış ile mücadele toplantısı gerçekleştirdi.

İBB TAM KADRO HALİNDE HAZIRLIKLARINI DEĞERLENDİRDİ

Toplantıya, İSKİ, İETT Genel Müdürlüğü, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koord. Daire Başkanlığı, İBB İtfaiye Daire Başkanlığı, İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, İBB Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, İBB Ulaşım Daire Başkanlığı, İBB Raylı Sistem Daire Başkanlığı, İBB Fen İşleri Daire Başkanlığı, İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, İBB Zabıta Daire Başkanlığı olmak üzere ilgili İBB iştirakleri ve kentin diğer özel sektör paydaşları katıldı.

KAR İLE MÜCADELE KAPASİTESİ BELİRLENDİ

İBB’nin yaptığı kış şartlarıyla çalışma kapsamında bu yıl 1.351 araç- iş makinesi ve 7 bin 31 personel görev yapacak. Ana arter ve çevre yollarında çekici ve kurtarıcı araçlar hazır bekletilecek, olası trafik kazaları ve yolda kalmalara ekipler tarafından hızlı müdahale edilecek. Muhtarların kontrolüne verilecek kürüme aparatlı traktörler ile köy yolların açık tutulması sağlanacak. Bu seneki mücadele kapasitesi şu şekilde belirlendi;

Sorumlu Yol Ağı : 4.023 km

Personel Sayısı : 7.031

Araç ve iş Makinesi Sayısı : 1.351

Tuz Stoku : 301.308 ton

Kutu Tuz (kritik noktalara) : 300 adet

Solüsyon Durumu : 64 tank (1.290 ton kapasite, saatte 25 ton üretim)

Traktör Sayısı (köy yolları için) : 147

Vinç - Kurtarıcı Sayısı : 13

Metrobüs Güzergâhı : 187 km (33 iş makinesi)

Karayollarına Verilen Araç : 38 PTO kamyon

Buzlanma Erken Uyarı Sistemi : 60 istasyon

PANDEMİ DİKKATE ALINDI

Görüşmelerde, pandemide sahada görev yapan filyasyon ekiplerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımlarında yaşanabilecek aksamalarda yardımcı olunması kararlaştırıldı. Sokak hayvanlarının beslenmesine destek noktasında ise ilçe belediyelerinden hassasiyet gösterilmesi istendi. Sokak hayvanlarının beslenmelerine ve tedavilerine yönelik İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmalar yapılacak.

MOBİL BÜFLER YİNE SÜRÜCÜLERİN YANINDA OLACAK

Yoğun kar yağışlarında, mobil büfeler ile kritik noktalarda ve yollarda trafikte bekleyen sürücülere İBB, sıcak içecek, çorba ve su servisi sunmaya devam edecek.

Toplu taşımanın öneminin artırılması ve yönlendirilmesi, kış lastiği uygulaması, hava durumu uyarıları vb. konularda basın aracılığı ile vatandaşlara bilgilendirmeler yapılacak.

OPERASYONLAR AKOM’DAN YÜRÜTÜLECEK

Beklenen olumsuz hava koşulları öncesinde ilgili İBB birimleri ve kurum temsilcileri AKOM’da bir araya gelecek ve koordinasyon buradan sağlanacak. İstanbul genelinde 60 noktada kurulan BEUS’tan (Buzlanma Erken Uyarı Sistemi) gelen mesajlar doğrultusunda ekipler çalışmalarını yürütecek. Ekiplerin takibi ve yönlendirilmesi araç takip sistemi üzerinden sağlanacak.

Sokakta yaşayan evsiz vatandaşlar Zabıta ekipleri tarafından toplanıp sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra evsizler için hazırlanan İBB tesislerinde misafir edilecek.