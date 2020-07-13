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İBB Meclisine Ayasofya planlarında değişiklik teklifi

İBB MECLİS TOPLANTISINDA, İBB AK PARTİ VE MHP GRUPLARI, AYASOFYA’NIN PLANLARININ AYASOFYA CAMİİ VE KÜLLİYESİ OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİNİ TEKLİF ETTİ.

İBB Meclisine Ayasofya planlarında değişiklik teklifi

İBB Meclis toplantısında, İBB Ak Parti ve MHP grupları, Ayasofya’nın planlarının Ayasofya Camii ve Külliyesi olarak değiştirilmesini teklif etti.

Ak Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, teklifin sunulmasından önce meclise konuda hakkında bilgilendirmede bulundu. Ardından İBB İmar Komisyonu Başkanı Yüksel Akyol teklifi meclise okudu. Akyol tarafından okunan teklif, İBB İmar Komisyonu’na gönderildi. Mecliste ayrıca Danıştay’ın Ayasofya’nın cami olması yönünde verdiği karar ayakta alkışlandı. Alkış esnasında bazı meclis üyelerinin ayağa kalkmadığı görüldü.

Başkan Göksu konuşmasında, “Bir yiğit geldi, bir imza attı Ayasofya esaretten kurtuldu. Şükürler olsun. Bu kutlu açılış her birimizin yüreğinde farklı izler bıraksa da milletimizin desteği ile devletimiz kendi gücünü göstermiştir. Şimdi bu tarihi sürece İBB Meclisi’nin de tarihi bir karar ile katılması gerekir. AK Parti grubu ve MHP grubu olarak ilgili planlar ile ilgili değişikliklerin yapılması için teklifte bulunuyoruz" açıklamasında bulundu.

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