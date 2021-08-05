İBB, metrobüs için 160 otobüs alım ihalesi düzenledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)metrobüs için 160 adet otobüs alım ihalesi düzenledi. Dört ayrı firmanın katıldığı ihalenin sonucu yapılacak değerlendirmenin ardından açıklanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) bağlı kuruluşlarından İETT Genel Müdürlüğü, otobüs alım ihalesi gerçekleştirdi. Metrobüs hattına alınacak 100 adet 21 metre araç için gerçekleşen açık ihaleye, Otokar firması 606 milyon 114 bin 800 liralık teklif verdi. MAN ve Mercedes firmaları teşekkür mektubu sundu.

60 adet 25 metre araç ihalesinde ise Ulaşım İç ve Dış Ticaret AŞ (Akia) firması 558 milyon liralık teklifi verdi. İhaleler, yapılacak değerlendirmenin tamamlanmasının ardından sonuçlandırılacak ve kamuoyu ile paylaşılacak.