İBB önünde “557 çalışanın terör bağlantısı” protestosu

Milli Beka Hareketi üyeleri İBB’de işe alınan 557 kişinin terör örgütleriyle bağlantılı olduğu iddiası üzerine Saraçhane’deki başkanlık binası önünde protesto gerçekleştirdi. Basın açıklamasını okuyan Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin, “Biz gıda stokçusu duyduk, araç stokçusu duyduk ama terör stokçusu olduğunu ilk defa duyuyoruz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan 557 personelin terör örgütleriyle ilişiğinin bulunduğu iddiası üzerine Milli Beka Hareketi tarafından İBB’nin Saraçhane binası önünde basın açıklaması düzenlendi. Basın açıklamasına Milli Beka Hareketi üyesi yaklaşık 20 kişi katıldı. Güvenlik güçleri başkanlık binası önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

“İBB Kandil’in kontrolü altına girmiştir”

Basın açıklamasını okuyan Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin, “Bugün burada toplanmamızın sebebi İBB bünyesinde işe alınan 557 kişinin terör örgütleri ile iltisaklı olduğu anlaşılmış olup Türkiye’nin en büyük ve en önemli belediyesi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde en önemli yerlerde görevlendirilmişlerdir. Anlaşılan, İBB Kandil’in kontrolü altına girmiştir. Biz gıda stokçusu duyduk, araç stokçusu duyduk ama terör stokçusu olduğunu ilk defa duyuyoruz. Kahrolsun PKK kahrolsun PKK destekçileri” dedi.

“Ekrem İmamoğlu’nu şiddetle kınıyoruz”

İBB’ye alınan çalışanlar hakkında konuşan Şahin, “Ekrem İmamoğlu İlk seçildiği andan bu güne kadar ‘işçi fazlası var’ diyerek 13 bin 312 kişiyi işten atmıştır. Lakin 44 bin 995 kişiyi de işe almıştır. ‘Kahrolsun PKK’ diyenleri işten atan, ‘Var olsun PKK’ diyen kim varsa bunları da işe alan Ekrem İmamoğlu’nu şiddetle kınıyoruz. Aziz Milletimizin vicdanlarına havale ediyoruz” diye konuştu.

“Fiyatlarınızı acilen düşürün”

Market sahiplerine seslenen Şahin, “Sözlerimi bitirirken buradan 5 market sahibine sesleniyorum. Vatanımızın milletimizin bekasına hançer saplamanıza izin vermeyeceğiz. Fiyatlarınızı acilen düşürün. Cumhurbaşkanımızı ve çalışma arkadaşlarını zor durumda bırakmayın. Buradan Ticaret Bakanımız Muş Beyefendiye sesleniyorum. Lütfen ama lütfen vatandaşlarımızın yanında olun. Bu marketlerin üzerine Erdoğan’ın dimdik mührünü indirin” şeklinde konuştu.