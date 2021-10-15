İBB şirketlerinde yöneticilerin "huzur haklarına" zam

İBB’ye bağlı birçok şirketin Başkan Ekrem İmamoğlu döneminde zarara uğramasına rağmen şirket yöneticilerinin huzur haklarına yapılan zam tepki topladı. Bağlı şirketlerin genel kurul tutanakları yayınlanırken huzur hakları ile ilgili bölümlerin gizlendiği de görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 Faaliyet Raporu’na göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu döneminde zarara uğradığı buna rağmen İBB’ye bağlı şirketlerin yöneticilerine huzur haklarına zam yapıldı. İBB’ye bağlı şirketlerin yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarına yapılan zamların karar tutanakları yayınlanırken rakamların silinmesi ise dikkat çekti.

Yöneticilerin maaşlarının yer aldığı bölümler silindi

Genel Kurul Tutanakları yayınlanırken, birçoğunda huzur hakları tutarına ilişkin rakamların gizlendiği görüldü. İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri AŞ’ye ait 10.09.2021 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nda da sadece yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu başkan vekili ve yönetim kurulu üyesine ödenen net huzur hakkının üzerinin silinmiş olması tepki çekti.

İGDAŞ’ta huzur hakkı ödemeleri görülürken, Medya A.Ş., Ağaç A.Ş. Şehir Hatları, Metro İstanbul, İSBAK, Bimtaş, İstanbul Enerji, Halk Ekmek, Hamidiye Su, İst Telekom, İSFALT, İSTAÇ, İSPARK, KİPTAŞ, İstanbul Ulaşım gibi şirketlerin Genel Kurul tutanaklarında yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ödemelerinin üzerlerinin kapatılarak yayınlandığı dikkat çekti.