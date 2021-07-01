İBB ve İGÜ’den proje işbirliği görüşmesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) arasında proje işbirliği görüşmesi gerçekleşti. Projelerin enerji tasarrufu, su tasarrufu, çocuk oyun alanları, gençlerin spora teşviki, sulama sistemleri, evsizler ve engelliler üzerine olduğu bilgisi paylaşıldı.
“Yerel yönetim işbirlikleri çok önemli”Üniversite ve yerel yönetim işbirliklerinin önemine değinen Dr. Öğr. Üyesi Fırat Demirkol, “Projelerin bilimsel ve teorik altyapısı üniversitelerde oluşturulurken uygulama alanı noktasında yerel yönetim işbirlikleri oldukça önemlidir. Özellikle İBB gibi dünyanın en büyük metropollerinden birisi olan İstanbul kentinin en önemli paydaşlarından birisi ile işbirliğinde bulunmak topluma ve İstanbul kentine oldukça faydalı sonuçlar doğurmaktadır. Üniversitemizin vizyonu gereği bizler topluma hizmet noktasında tüm paydaşlarımız ile işbirliğimizi geliştirme noktasında hareket etmekteyiz” diye konuştu.